Emma Răducanu (23 de ani, 30 WTA) a sosit la Cluj-Napoca pentru a încerca să câștige primul turneu, de la US Open 2021 încoace.

Sportiva britanică bifează în această ediție a doua participare a carierei, în turneul WTA 250 transmis în exclusivitate de Pro Arena și VOYO.

Greet Minnen (125 WTA) din Belgia va fi adversara Emmei Răducanu în primul tur la Cluj-Napoca, într-un meci programat luni, 2 februarie, de la ora 18:00.

Emma Răducanu: „Simona Halep a fost idolul copilăriei mele.”

Într-un interviu acordat exclusiv pentru PRO TV și Sport.ro, Emma Răducanu a dezvăluit că Simona Halep a fost idolul copilăriei sale.

„Simona a fost idolul copilăriei mele. Nu era neapărat cea mai puternică sau cea mai înaltă, dar a reușit să domine tenisul mulți ani. Nu am vorbit niciodată cu ea, dar sper să o întâlnesc,” a mărturisit Emma Răducanu, care a punctat că ar întreba-o pe Simona Halep cum s-a descurcat împotriva jucătoarelor cu servicii puternice și lovituri năprasnice.

„Mă simt româncă. Înțeleg tot ce se vorbește în jurul meu, așa că nu mă vorbiți urât.”

„Când vin aici și aud cuvinte în limba română, îmi amintesc de umorul cu care am crescut. E frumos. Glumele românilor înseamnă a lua pe cineva peste picior, iar asta e văzut ca un act de iubire. Asta am învățat de la tata. E foarte frumos aici,” a spus Emma Răducanu, despre relația sa cu România.

„Cel mai mult în România îmi place sinceritatea oamenilor, poate că asta ne lipsește în vest. Oamenii sunt foarte direcți, nu îmi place să fiu periată,” a afirmat Emma Răducanu.

Emma Răducanu plănuiește să își viziteze bunica de la București, după turneul de la Cluj

„Mă bucur să revin aici, după cinci ani. E un turneu grozav cu oameni amabili, am avut o primire călduroasă. Mi-a fost tare dor de România.

Bunica mea e de aici, dar nu am reușit să o vizitez de mult timp. Sper să pot să merg până la ea, în București, după turneu,” a adăugat Emma Răducanu.