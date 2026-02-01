VIDEO EXCLUSIV Emma Răducanu, interviu de colecție în Jurnalul de Sport de la Știrile Pro TV (azi, la 19:35). Transylvania Open se vede pe VOYO

Alexandru Hațieganu
Transylvania Open începe la Cluj-Napoca și se vede exclusiv pe VOYO!

emma raducanu Tenis Transylvania Open Simona Halep
Emma Răducanu a acordat un interviu în exclusivitate pentru Jurnalul de Sport de la Știrile Pro TV, care va fi difuzat astăzi, de la ora 19:35, pe PRO TV. 

Transylvania Open, turneul WTA 250 de la Cluj-Napoca, este transmis integral pe VOYO, în perioada 31 ianuarie – 7 februarie.

Britanica de origine română a vorbit deschis despre cariera sa, legătura specială cu România, familia sa, dar și despre Simona Halep, pe care a recunoscut că a idolatrizat-o în copilărie. 

Emma Răducanu, favorita numărul 1 la Cluj-Napoca

Emma Răducanu este principala favorită a turneului Transylvania Open 2026 și va debuta pe tabloul principal împotriva belgiencei Greet Minnen. 

Competiția se desfășoară în BT Arena, indoor, pe suprafață hard, și are un tablou de 32 de jucătoare la simplu.

România este bine reprezentată la această ediție. Jaqueline Cristian, a doua favorită, va juca în primul tur cu Camila Osorio, în timp ce Sorana Cîrstea, aflată în ultimul sezon al carierei, o va întâlni pe Kamilla Rakhimova. Elena-Gabriela Ruse, Ana Bogdan, Miriam Bulgaru și Elena Ruxandra Bertea completează prezența românească pe tabloul principal.

Campioana en-titre, Anastasia Potapova, va începe apărarea titlului într-un duel cu italianca Lucia Bronzetti.

Toate meciurile de la Transylvania Open vor fi transmise în exclusivitate pe VOYO, iar interviul cu Emma Răducanu poate fi urmărit astăzi, de la ora 20:00, în Jurnalul de Sport de la Știrile Pro TV.

