Britanica de origine română a vorbit deschis despre cariera sa, legătura specială cu România, familia sa, dar și despre Simona Halep, pe care a recunoscut că a idolatrizat-o în copilărie.



Emma Răducanu, favorita numărul 1 la Cluj-Napoca



Emma Răducanu este principala favorită a turneului Transylvania Open 2026 și va debuta pe tabloul principal împotriva belgiencei Greet Minnen.



Competiția se desfășoară în BT Arena, indoor, pe suprafață hard, și are un tablou de 32 de jucătoare la simplu.

