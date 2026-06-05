La 24 de ani, Maja Chwalinska are cinci ani în plus, în raport cu Mirra Andreeva, finalista pe care o va înfrunta sâmbătă, 6 iunie, de la ora 16:00, pe Arena Philippe-Chatrier de la Roland Garros.

Până să evolueze în ediția 2026 a turneului de mare șlem de la Paris, poloneza Chwalinska acumulase puțin peste 700,000 de euro din tenis.

Maja Chwalinska a început Roland Garros pe locul 114 mondial și cu puțini bani în cont

Întreaga sa carieră în tenisul profesionist a luat însă o turnură neașteptată, Maja Chwalinska asigurându-și deja un premiu în valoare de €1,400,000 pentru cele șase victorii legate pe zgura din capitala Franței.

În plus, Chwalinska are o șansă la câștigarea marelui cec, în valoare de €2,800,000.

Poloneză termină turneul din Paris cu un premiu de peste un milion de euro și pe locul 21 ori 14, în clasamentul mondial

Nu doar financiar situația Majei Chwalinska se va îmbunătăți drastic, după încheierea competiției de la Roland Garros.

În clasamentul WTA actualizat, Chwalinska a avansat nu mai puțin de 93 de poziții și a ajuns pe locul 21.

Dacă va pune mâna pe trofeu, Chwalinska va mai urca alte șapte locuri, până pe a paisprezecea poziție, care ar contura un salt uriaș, de exact o sută de poziții în ierarhia mondială.