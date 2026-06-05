GALERIE FOTO De la zero la zerouri: „Emma Răducanu de Polonia” și-a schimbat viața în două săptămâni, la Roland Garros 2026

De la zero la zerouri: „Emma Răducanu de Polonia” și-a schimbat viața în două săptămâni, la Roland Garros 2026 Tenis
Marcu Czentye
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Finală între două sportive de 24, respectiv 19 ani, în proba feminină individuală de la Roland Garros.

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Maja ChwalinskaRoland Garros 2026Tenis WTApremiu
Din articol

La 24 de ani, Maja Chwalinska are cinci ani în plus, în raport cu Mirra Andreeva, finalista pe care o va înfrunta sâmbătă, 6 iunie, de la ora 16:00, pe Arena Philippe-Chatrier de la Roland Garros.

Până să evolueze în ediția 2026 a turneului de mare șlem de la Paris, poloneza Chwalinska acumulase puțin peste 700,000 de euro din tenis.

Maja Chwalinska a început Roland Garros pe locul 114 mondial și cu puțini bani în cont

Întreaga sa carieră în tenisul profesionist a luat însă o turnură neașteptată, Maja Chwalinska asigurându-și deja un premiu în valoare de €1,400,000 pentru cele șase victorii legate pe zgura din capitala Franței.

În plus, Chwalinska are o șansă la câștigarea marelui cec, în valoare de €2,800,000.

Poloneză termină turneul din Paris cu un premiu de peste un milion de euro și pe locul 21 ori 14, în clasamentul mondial

Nu doar financiar situația Majei Chwalinska se va îmbunătăți drastic, după încheierea competiției de la Roland Garros.

În clasamentul WTA actualizat, Chwalinska a avansat nu mai puțin de 93 de poziții și a ajuns pe locul 21.

Dacă va pune mâna pe trofeu, Chwalinska va mai urca alte șapte locuri, până pe a paisprezecea poziție, care ar contura un salt uriaș, de exact o sută de poziții în ierarhia mondială.

Maja Chwalinska

  • Maja chwalinska rg 2026 10
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Maja Chwalinska, performanță neanunțată la Roland Garros

La fel cum Emma Răducanu a performat peste toate așteptările, în cadrul US Open 2021, Maja Chwalinska a surprins întreaga suflare a sportului, la Paris, în acest an.

A pornit încă din calificări, unde nu a pierdut set, după care a cedat un singur set până în finala competiției de mare șlem, în fața grecoaicei Maria Sakkari, în turul trei.

A învins, consecutiv, în sferturi și în semifinale, numerele 24, respectiv 23 WTA - Anna Kalinskaya și Diana Shnaider.

În urmă cu aproape cinci ani, Emma Răducanu câștiga turneul de la US Open fără să piardă vreun set în cele zece meciuri jucate - trei în rundele preliminare, urmate de șapte în competiția propriu-zisă de la New York.

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