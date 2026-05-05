Eleganță, tradiție, zgârcenie: scandal înainte de Roland Garros, când organizatorii au anunțat premiile din 2026
Marcu Czentye
Turneul de la Roland Garros va avea loc în perioada 18 mai - 7 iunie.

Tensiuni, cu două săptămâni înaintea debutului ediției 2026 a întrecerii de mare șlem din capitala Franței.

Parisul îi așteaptă pe cei mai buni tenismeni ai lumii cu o serie de premii care i-au dezamăgit, conform primelor reacții.

Cei mai buni tenismeni ai lumii se plâng de hotărârile organizatorilor turneului de la Roland Garros

Un grup de vedete din care fac parte Jannik Sinner, Carlos Alcaraz, Aryna Sabalenka și Iga Swiatek și-au exprimat nemulțumirea, acuzând o lipsă de generozitate a parizienilor.

Campionii probelor individuale de la Roland Garros vor câștiga, în 2026, câte 2,8 milioane de euro

Frustrările jucătorilor sunt făcute auzite chiar dacă jucătorii care vor ieși campioni vor încasa câte 2,8 milioane de euro, o sumă crescută față de cecurile acordate câștigătorilor de anul trecut, în valoare de 2,55 milioane de euro.

Jucătorii de elită se plâng cu privire la faptul că procentajul veniturilor acordate tenismenilor, raportat la totalul încasărilor turneului, scade, în comparație cu anii precedenți, notează Express.

Jucătorii încasează sub 15% din totalul veniturilor încasate de Roland Garros

În primăvara anului 2025, jucători precum Sinner, Alcaraz, Zverev și Djokovic au semnat o scrisoare prin care transmit „dezamăgirea colectivă” asupra modului de gestiune financiară pe care o face Roland Garros.

În 2025, oficialii Roland Garros au oferit jucătorilor premii care, în total, reprezintă mai puțin de 15% din întreaga sumă colectată de conturile turneului major de la Paris.

Scrisoarea a fost co-semnată și de jucătoare importante, între care Sabalenka, Gauff sau Swiatek.

Cea mai supărătoare, afirmă jucătorii, este lipsa de comunicare între organizatori și jucători în ceea ce privește aceste aspecte.

