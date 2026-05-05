Tensiuni, cu două săptămâni înaintea debutului ediției 2026 a întrecerii de mare șlem din capitala Franței.

Parisul îi așteaptă pe cei mai buni tenismeni ai lumii cu o serie de premii care i-au dezamăgit, conform primelor reacții.

Cei mai buni tenismeni ai lumii se plâng de hotărârile organizatorilor turneului de la Roland Garros

Un grup de vedete din care fac parte Jannik Sinner, Carlos Alcaraz, Aryna Sabalenka și Iga Swiatek și-au exprimat nemulțumirea, acuzând o lipsă de generozitate a parizienilor.

Campionii probelor individuale de la Roland Garros vor câștiga, în 2026, câte 2,8 milioane de euro

Frustrările jucătorilor sunt făcute auzite chiar dacă jucătorii care vor ieși campioni vor încasa câte 2,8 milioane de euro, o sumă crescută față de cecurile acordate câștigătorilor de anul trecut, în valoare de 2,55 milioane de euro.

Jucătorii de elită se plâng cu privire la faptul că procentajul veniturilor acordate tenismenilor, raportat la totalul încasărilor turneului, scade, în comparație cu anii precedenți, notează Express.