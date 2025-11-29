GALERIE FOTO Câți bani a făcut Simona Halep din tenis în 2025, an în care a jucat un singur meci oficial

Câți bani a făcut Simona Halep din tenis în 2025, an în care a jucat un singur meci oficial
Simona Halep, încasări modice din tenis, în 2025.

La începutul lunii decembrie, Simona Halep (34 de ani) va marca primele zece luni trăite în ultimele două decenii fără stresul notabil al circuitului de tenis profesionist.

Fosta jucătoare de tenis din Constanța și-a petrecut martea parte a timpului liber la Dubai, București, Cluj-Napoca și Poiana Brașov, în primul an în care s-a îndepărtat de competitivitatea lumii WTA.

Simona Halep, locul 1210 dintr-un total de 4121 de jucătoare care au încasat premii din partea WTA, în 2025

În 2025, Simona Halep a început sezonul după un an 2024 în care jucase doar cinci partide oficiale, din care câștigase una. Fără wildcard primit în Openul Australian, Halep nu a putut participa la turneul major de la Melbourne din cauza poziției nefavorabile ocupate în clasamentul mondial.

Cu invitație de joc primită la Cluj-Napoca, în ediția 2025 a Openului Transilvaniei, Simona Halep a acceptat să joace atât în proba individuală, cât și în proba de dublu.

Fostul număr unu WTA nu știa însă, la startul competiției, că aceasta va rămâne ultima a carierei sale de jucătoare profesionistă de tenis.

După cum a relatat ulterior, Simona Halep a decis în mijlocul partidei cu Lucia Bronzetti, din runda inaugurală a turneului de la Cluj, că se va retrage definitiv din tenis, din dorința de a nu-și agrava accidentările care au limitat-o puternic, la revenirea în tenis, după rezolvarea cazului de dopaj.

Simona Halep

  • Simona halep melbourne
Simona Halep a câștigat $2,975 din tenis, în 2025

Suma primită de Simona Halep pentru prezența pe tabloul principal al competiției WTA 250 de la Cluj-Napoca a fost mai mică de trei mii de dolari americani.

În ierarhia anuală, în care WTA a numărat banii oferiți tuturor jucătoarelor, Halep ocupă un umil loc 1210 dintr-un total de 4121 de jucătoare care au obținut câștiguri financiare în tenis, în 2025.

Jaqueline Cristian și Sorana Cîrstea ocupă locurile 53, respectiv 58 în acest clasament, Jaqueline Cristian fiind unica sportivă din țara noastră care a reușit, în actuala stagiune, să încaseze mai mult de un milion de dolari: mai exact, $1,050,891.

