PSG, echipă antrenată de Luis Enrique, a revenit în competiția internă la scurt timp după partida cu Bayern Munchen din prima manșă a semifinalelor Champions League, un joc în care s-au marcat nouă goluri (scor 5-4). Tehnicianul spaniol a menajat mai mulți titulari pentru a-i păstra în formă optimă înaintea returului decisiv din Germania, oferind astfel minute jucătorilor care au evoluat mai puțin în acest sezon.

PSG va câștiga un nou campionat în Ligue 1

Obiectivul principal al gazdelor rămâne gestionarea efortului și obținerea punctelor necesare pentru securizarea matematică a campionatului. Astfel, meciul din runda a 31-a a întrecerii din Ligue 1 nu a fost câștigat, fiind bifată o remiză, 2-2 pe teren propriu contra celor de la Lorient. Partea bună pentru PSG este că locul 2, Lens, a remizat la rândul ei, 1-1 pe terenul celor de la Nice.

Parizienii au condus de două ori în partida cu Lorient. Au deschis scorul în minutul 6, prin Mbaye, dar erau egalați repede, în minutul 12, când a marcat Pagis. În partea secundă, PSG a punctat în minutul 62, prin Zaine-Emery, dar avea să fie egalată în minutul 78, în urma reușitei lui Tosin.

PSG, avans de șase puncte peste Lens. Mai sunt trei etape de disputat

Echipa din capitala Franței pare, totuși, deja desprinsă și va fi încoronată campioană, pentru că are șase puncte avans peste locul 2. A ajuns la 70 de puncte în urma celor 31 de meciuri disputate, în timp ce Lens are 64.

Altfel, mai sunt doar trei meciuri în acest sezon de Ligue 1 și e greu ca Lens să recupereze cele șase puncte.

În runda următoare, PSG va primi vizita formației Brest (locul 11), în timp ce Lens va evolua tot acasă, contra Nantes (locul 17).