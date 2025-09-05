În vârstă de 25 de ani, winger-ul Valentin Mihăilă a părăsit-o pe Parma și a semnat în Turcia, la Rizespor, pentru suma de 2 milioane de euro.



Fotbalistul a debutat la noua echipă într-un duel cu Goztepe pe 10 august, iar, la nici două săptămâni distanță, s-a accidentat și a pierdut atât duelul cu Galatasaray, cât și convocarea la națională.



Transferul lui Mihăilă în Turcia, un pas în spate? Răspunsul lui Silviu Bogdan



Înaintea amicalului României cu Canada, testul înainte de duelul din preliminariile CM 2026 cu Cipru, Sport.ro a luat legătura cu Silviu Bogdan, omul care l-a adus pe Mihăilă la Universitatea Craiova.



Fostul arbitru este de părere că mutarea nu este una rea. Mai mult, fostul președinte AJF Dolj vede Turcia ca un "playground" perfect pentru winger să-și revină în formă.



"Campionatul Turciei nu este un campionat slab. Este un campionat care poate reveni la forma sa cea mai bună și cred că o va face, nu va avea ghinion la nesfârșit. La un moment dat, va reveni. Nu poți avea ghinion la infinit", a spus Silviu Bogdan pentru Sport.ro.

