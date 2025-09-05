EXCLUSIV Transferul lui Mihăilă în Turcia, un pas în spate? Răspunsul lui Silviu Bogdan

Transferul lui Mihăilă în Turcia, un pas în spate? Răspunsul lui Silviu Bogdan
Valentin Mihăilă a părăsit-o pe Parma și a ales o aventură în Țara Semilunei.

În vârstă de 25 de ani, winger-ul Valentin Mihăilă a părăsit-o pe Parma și a semnat în Turcia, la Rizespor, pentru suma de 2 milioane de euro.

Fotbalistul a debutat la noua echipă într-un duel cu Goztepe pe 10 august, iar, la nici două săptămâni distanță, s-a accidentat și a pierdut atât duelul cu Galatasaray, cât și convocarea la națională.

Transferul lui Mihăilă în Turcia, un pas în spate? Răspunsul lui Silviu Bogdan

Înaintea amicalului României cu Canada, testul înainte de duelul din preliminariile CM 2026 cu Cipru, Sport.ro a luat legătura cu Silviu Bogdan, omul care l-a adus pe Mihăilă la Universitatea Craiova.

Fostul arbitru este de părere că mutarea nu este una rea. Mai mult, fostul președinte AJF Dolj vede Turcia ca un "playground" perfect pentru winger să-și revină în formă.

"Campionatul Turciei nu este un campionat slab. Este un campionat care poate reveni la forma sa cea mai bună și cred că o va face, nu va avea ghinion la nesfârșit. La un moment dat, va reveni. Nu poți avea ghinion la infinit", a spus Silviu Bogdan pentru Sport.ro.

Silviu Bogdan i-a crescut pe Baiaram, Screciu și Mihăilă

În vârstă de 56 de ani, Bogdan a fost arbitru de Liga 1, președinte AJF Dolj și observator de arbitri, dar adevărata lui pasiune a devenit descoperirea de talente.

Academia Casa Bogdan a dat fotbalului românesc mai mulți jucători importanți, iar parteneriatul cu Universitatea Craiova a transformat clubul din Bănie într-un reper al fotbalului juvenil din țară.

"Clubul meu a trimis trei jucători la națională. Clubul meu i-a dat la Universitatea Craiova, unde au crescut, bineînțeles, cu meritul clubului. Sunt crescuți de școala mea de fotbal.

Când erau mici, erau dornici să facă performanță și să ajungă exact unde au ajuns. Dovada că au muncit, au fost serioși și au avut familii extraordinare. A fost un efort comun.

Toată lumea a contribuit la ascensiunea lor. Desigur, cel mai mare merit îl au ei, pentru că au fost foarte serioși.

Mă simt fericit. Sunt fericit și aștept cu nerăbdare debutul lui Ștefan Baiaram. Mihăilă a debutat, Screciu a mai jucat la echipa națională, iar acum aștept și debutul lui Ștefan Baiaram, care a avut un sezon foarte bun.

Concluzia este că, de la o școală mică, trei jucători au ajuns la echipa națională.

(n.r. - să mai vină!) Să sperăm! Vedem, acum lucrez pentru Craiova și sperăm ca și în viitor să fie la fel. Și cu siguranță vor fi!", a spus Silviu Bogdan pentru Sport.ro.

Mihăilă evoluează acum în Turcia, la Rizespor, în timp ce Screciu și Baiaram sunt piese de bază la Universitatea Craiova. Cei doi din urmă vor reprezenta România la meciurile din septembrie, fără Mihăilă, care este accidentat în acest moment.

