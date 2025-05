De ce nu a mai plecat Ilie Năstase din România după rezultatul de la alegerile prezidențiale

Printre cele 58 de titluri la simplu pe care Ilie Năstase le-a câștigat de-a lungul carierei sale, se numără și US Open în 1972 și Roland Garros în 1973. La dublu a câștigat turneele de la Wimbledon în 1973, Roland Garros în 1970 și US Open în 1975.

"O să plec în Franța, dar numai în vizită. Am zis și eu o chestie, am avut o opinie, ca orice cetățean, mi-au sărit toți în cap. Problema e alta. Domnule, să vină toți cei din Diasporă înapoi, să pună umărul, să facem treabă bună în România. Că asta e țara noastră. Dacă așa au gândit românii, așa au ales… N-am nicio treabă, nu critic, este votul cetățenilor”, a comentat Ilie Năstase, pentru Gsp .

Așa s-a întâmplat și înainte de alegerile prezidențiale de duminică, 18 mai, câștigate de Nicușor Dan. Înainte de alegeri, fostul președinte al Federației Române de Tenis a susținut că dacă Nicușor Dan va deveni câștigător, el va părăsi România . E binecunoscut faptul că Nasty a declarat de mai multe ori că se simte la fel de iubit ca în România și în Franța, unde de multe ori Năstase e oprit pe stradă la tot pasul de fani. Bucureșteanul are o casă și în Paris, unde de multe ori pleacă în vacanțe.

Ilie Năstase, legendă a sportului

A fost desemnat de patru ori ''Cel mai bun sportiv român al anului'' (1969, 1972, 1973 şi 1974). A fost timp de 40 de săptămâni nr. 1 mondial (23 august 1973 - 2 iunie 1974) şi de opt ori în Top Ten. A primit "Racheta de aur" la New York în 1973 şi este singurul român care are numele înscris în International Tennis Hall of Fame, notează www.tennisfame.com. În 1990, la Roland Garros, a obţinut Premiul deceniului. În 2005, revista ''Tennis Magazine'' l-a plasat pe locul 28 în lista celor ''40 cei mai mari jucători de tenis din ultimii 40 de ani''.

După aproape 11 ani la conducerea Federaţiei Române de Tenis, la 12 februarie 2008, a demisionat din această funcţie.



În anul 2000 i-a fost conferit Ordinul Naţional ''Steaua României'' în grad de Ofiţer, iar la 1 decembrie 2008 a fost înaintat în gradul de general-maior (cu două stele), în retragere, în Ministerul Apărării Naţionale. În anul 2009, Ilie Năstase a fost desemnat de statul francez Cavaler al Legiunii de Onoare. La 27 octombrie 2011, a primit din partea Regelui Mihai I, în cadrul unei ceremonii desfăşurate la Palatul Elisabeta, Decoraţia Regală ''Nihil Sine Deo''.