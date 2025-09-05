Mesajul apărut pe pagina echipei naționale după ce Ianis Hagi a semnat cu Alanyaspor

Mesajul apărut pe pagina echipei naționale după ce Ianis Hagi a semnat cu Alanyaspor Nationala
Ianis Hagi a fost prezentat oficial la Alanyaspor, în Turcia, în cursul zilei de joi.

Internaționalul român, fiul legendarului Gheorghe Hagi, a semnat un contract valabil pe două sezoane cu ocupanta locului 9 din campionatul Turciei.

Mesajul transmis de echipa națională lui Ianis Hagi după ce a semnat cu Alanyaspor

În ediția trecută a campionatului turc, Alanyaspor a încheiat pe locul 12. Tot la Alanyaspor joacă și fundașul naționalei de tineret, Umit Akdag.

Pe contul oficial de Facebook dedicat echipei naționale, Federația Română de Fotbal a transmis un mesaj după oficializarea transferului.

Mult succes la Alanyaspor, Ianis Hagi!”, a apărut scris pe pagina echipei naționale.

Ce a spus Ianis Hagi la prezentarea la Alanyaspor

„În primul rând, m-am întors acasă, unde m-am născut. Sunt foarte fericit, emoționat. E un pas important pentru mine, sunt plin de încredere. Abia aștept să debutez, am venit aici să reprezint clubul, trebuie să vă mulțumesc pentru că ați avut încredere în mine. M-am simțit iubit și dorit din prima clipă. Abia aștept să intru pe teren.  

(n.r. Ce așteptări ai de la acest sezon?) E una dintre cele mai tari ligi din lume, cu multă calitate. Evident, cu echipe puternice din punct de vedere financiar, oamenii investesc bani, sunt pasionați. Are toate ingredientele pentru ca eu să am succes, deci abia aștept. Știu că e o mare responsabilitate să reprezint echipa în campionat și să-mi reprezint familia, de asemenea. Înțeleg așteptările, responsabilitățile și moștenirea pe care tatăl meu a lăsat-o aici. Așa cum am spus, abia aștept să joc și să le arăt oamenilor cine sunt.  

Sunt foarte fericit să joc aici. În această vară am căutat o echipă care să mă vrea, să ajung într-un loc unde pot să joc la cel mai bun nivel al meu. Asta am găsit aici, începând de la conducere, până la staff, m-au făcut să mă simt dorit, deci abia aștept să încep să joc.  

Dacă ar fi să spun doar un lucru despre mine, pentru fani…motivația mea e la cote maxime, sunt un jucător ambițios, iubesc fotbalul mult și vreau să dau 100% în fiecare meci”, a declarat Ianis Hagi, la conferința de presă de prezentare la Alanyaspor.  

