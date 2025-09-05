Patronul FCSB-ului a negat interesul pentru Alexandru Dobre (27 de ani), fotbalistul și căpitanul rivalei Rapid, care a fost convocat de Mircea Lucescu pentru meciurile echipei naționale cu Canda și Cipru.



Totuși, Becali a dezvăluit că îl putea transfera pe internaționalul român în urmă cu câțiva ani, pe vremea când acesta a evoluat în străinătate. Chiar și Florin Tănase l-a lăudat, după ce l-a văzut la antrenamentele echipei naționale.



Cel care s-a opus acestui transfer a fost Mihai Stoica, managerul general al campioanei, susține Becali. Acum, Dobre are încă un start bun de sezon, cu patru goluri marcate după opt etape.



Gigi Becali a ”dat din casă”: ”Florin Tănase așa mi-a spus”



”Eu n-am vorbit cu tatăl lui Dobre decât acum un an. Mi-a dat niște mesaje și atât. Dar eu cu tatăl lui Dobre n-am mai vorbit de atunci, nici mesaje, nici el mie, nici eu lui. Astea sunt zvonuri. Nu-i adevărat. Dacă era adevărat, spuneam. Că are valoare Dobre trebuie să spun eu? Nu se vede? Nu vedem că ține singur tot Rapidul? Normal că îmi pare rău. Nu (n.r. nu îl va transfera pe Dobre).



Nu știu ce s-ar fi întâmplat. Eu cred că e un jucător de care îți dai seama că e fotbalist atunci când îl bagi, pentru că nu trebuie să îl găsești în formă. El are calități viteză și forță, dar le are din naștere. El va fi în formă tot timpul, pentru că are viteză și forță. Mi-a spus și mie cineva că are nu știu ce clauză. Nu m-am interesat ce clauză are. Mi-a spus un băiat din Anglia.



Îl laudă Lucescu, care e mai specialist decât mine. Nu poate fi luat un jucător de la Rapid, că nu îl dă Rapid la FCSB. Mi-a spus că are până în 2027. Eu nu pot să îl iau, că el o să fie vândut cred. E din anturajul lui. Băiatul care m-a sunat pe mine e cel care mi l-a propus. Nu îl cunosc, doar la telefon. Nu am telefonul lui nici măcar notat. El mi-a spus lucrurile astea.



Mihai Stoica a zis să nu îl iau atunci. Tănase mi-a spus, că eu l-am întrebat și pe Tănase. Probabil de acolo a plecat situația că nu l-am vrut atunci. Conflictul ăla mi s-a părut deplasat. Nu ești convocat, mulțumesc și gata. Tănase mi-a spus: ’Băi, nea Gigi, e fotbalist, l-am văzut la antrenament, am văzut ce calități are’. Eu n-am luat în calcul.



Dacă mi-a zis MM așa, am făcut așa, dar nu îmi pare rău, pentru că am făcut niște performanțe pe care nu știm dacă le făceam cu el. Nu poți să știi dacă le făceai nici dacă îl aveai pe Messi”, a spus Gigi Becali, la Digi Sport.



Rapid are un start de sezon fulminant, cu cinci victorii și trei egaluri, acumulând 18 puncte, dublu față de stagiunea precedentă după același număr de meciuri. În acest context, giuleștenii visează cu ochii deschiși la primul titlu de campioană după o pauză de 23 de ani.



Acum însă, Rapid și-a egalat cel mai bun început de campionat, de când a revenit în prima ligă, în 2021. Iată și dovada cu punctajul acumulat, după primele opt etape, în sezoanele anterioare:

