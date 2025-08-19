La 38 de ani, Novak Djokovic e disperat să joace pentru Serbia, de câte ori are ocazia. De fapt, în acest moment, se vehiculează că cel mai bun jucător de tenis al tuturor timpurilor trage cu dinții, pentru a-și prelungi cariera, cu gândul la Jocurile Olimpice de la Los Angeles, în 2028.

Când vedem ce face Nole, care nu e un caz singular la acest capitol (!), ne dăm seama și mai bine de ce Horia Tecău (40 de ani) tocmai și-a anunțat demisia din fruntea echipei României de Billie Jean King Cup.

Pe scurt, după trei ani și jumătate, în care s-a lovit de ifosele unor fete, pentru care prezența sub tricolor a fost o bătaie de cap în plus, fostul campion de la Wimbledon și US Open s-a săturat să se roage de ele. Pentru unele jucătoare preocupate strict de carierele lor contează rezultatele și banii din circuitul WTA. Abia apoi, dacă mai rămân timp și chef, vin și meciurile României din cadrul Billie Jean King Cup.

Refuzul convocării, o „boală“ românească

Situația de care s-a lovit Tecău nu e o noutate, în tenisul nostru feminin. De fapt, e o „boală cronică“. Apogeul acestei situații jenante a fost atins cu ocazia Jocurilor Olimpice de la Tokyo. Atunci, evenimentul a fost amânat cu un an, din 2020 pentru 2021, din cauza pandemiei. Dar problema României a fost alta: găsirea unor fete, care să ne reprezinte, la Tokyo!

Din cauza refuzurilor repetate, a apărut un scandal uriaș, la vremea respectivă, iar Ministerul Tineretului și Sportului (MTS) a amenințat, prin vocea lui Eduard Novak, că va lăsa Federația Română de Tenis (FRT) fără finanțare. Cazul a fost mușamalizat, la intervenția lui Ion Țiriac, care a „acoperit“ fetele care au refuzat deplasarea, la Tokyo. Și, într-un final, România a trimis o singură jucătoare la JO. Vorbim despre Mihalea Buzărnescu. Aceasta a învins-o pe americanca Alison Riske, în turul I, după care a fost eliminată, în turul II, de cehoaica Marketa Vondrousova.

Dacă ne întoarcem și mai mult în timp, ne amintim că până și Simona Halep a refuzat să joace pentru România, la Jocurile Olimpice. În 2016, „Simo“ a făcut din țânțar armăsar, refuzând deplasarea la Rio de Janeiro de teama... virusului Zika! Această „problemă“, care n-a oprit mii de alți sportivi să meargă la Rio, e una de care nu prea își amintește nimeni acum. Zika era un virus transmisibil prin înțepătura unui țânțar.

Tecău: „Vii la națională doar când îți convine. Nu-mi place!“

Revenind la Horia Tecău, el tocmai și-a anunțat demisia din fruntea echipei României printr-un mesaj postat pe rețelele de socializare.

„Am încheiat cu recunoștință rolul de căpitan al echipei Billie Jean King Cup. O experiență valoroasă, plină de colaborări cu oameni extraordinari. Vă mulțumesc celor care ați fost aproape!“, a scris fostul jucător de tenis, în vârsta de 40 de ani.

Plecarea lui Tecău a fost anunțată, într-un fel, prin declarațiile pe care le-a oferit, în luna aprilie, pentru Gazeta Sporturilor.

„Nu vreau să vorbesc despre cineva anume. Este o atitudine și spun așa, o stare generală. S-a mai întâmplat lucrul acesta, au mai fost situații. Nu este prima dată când primim acest răspuns și repet, nu suntem singura țară. Dacă ne uităm, și Japonia, și Canada joacă fără primele jucătoare de simplu, de dublu. E un subiect pe care trebuie să-l vorbim. Mie nu-mi place această abordare, vii la echipa națională doar când contextul este favorabil pentru tine. Am fost și eu jucător, mi-am dorit foarte mult să vin la echipă. Aceste meciuri au reprezentat și experiențe, și imagine, și energia fanilor de a juca în România sau pentru România. Deci mi-am hrănit visul jucând pentru România și mi-am depășit foarte multe limite jucând pentru România. Știu ce înseamnă“, a spus Tecău, acum patru luni.

