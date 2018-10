E cea mai buna in 2018, dar nu e pe placul tuturor! Un jurnalist britanic a refuzat s-o voteze pe Halep: "Dupa mine, ea e jucatoarea anului!"

Asociatia Tenisului Feminin a pus capat perioadei de vot pentru desemnarea celei mai bune jucatoare din 2018. In final, 135 de jurnalisti din intreaga lume au votat in ancheta realizata de WTA.

Liderul mondial din WTA se afla pe lista tenismenelor nominalizate pentru titlul de “Cea mai buna jucatoare a anului 2018”. Sportiva noastra a ocupat locul 1 WTA pe toata durata anului, mai putin 4 saptamani, timp in care Wozniacki i-a stat in fata, a castigat trei turnee, printre care si Roland Garros, bifand astfel primul sau succes intr-un turneu de Grand Slam, si a fost foarte constanta pe toata durata acestui an competitional.

Pe langa Simona, campioana la Shenzhen, Roland Garros si Montreal, au mai fost nominalizate Angelique Kerber (Sydney, Wimbledon), Naomi Osaka (Indian Wells, US Open), Caroline Wozniacki (Australian Open, Eastbourne, Beijing) si Petra Kvitova (St Petersburg, Doha, Praga, Madrid, Birmingham).

Printre cei ce au votat se afla si britanicul Chris Jones de la publicatia Evening Standard, care a marturisit fara perdea ca a refuzat sa o voteze pe Simona Halep. Acesta este de parere ca romanca nu merita acest titlu, preferand sa mearga pe mana danezei Caroline Wozniacki. "Dupa mine, Wozniacki este jucatoarea anului. Am votat-o cu siguranta nu doar pentru ca a castigat Australian Open si turneele de la Eastbourne si Beijing, dar si pentru ca promoveaza tenisul mai bine decat rivalele sale. Ea nu se teme sa-si exprime parerile despre alte lucruri si ii place sa gazduiasca anumite evenimente", a spus Chris Jones pentru BT.

Numele castigatoarei va fi comunicat inainte de Turneul Campioanelor, insa Simona Halep e considerata marea favorita. In sezonul precedent, acest titlu i-a fost acordat ibericei Garbine Muguruza.