Reactia organizatorilor de la Kremlin Cup dupa anuntul retragerii Simonei Halep! Mesajul directorului turneului

Simona Halep a decis marti sa se retraga de la turneul din capitala Rusiei, “Kremlin Cup”.

Organizatorii turneului de la Moscova au vorbit despre decizia Simonei Halep de a abandona cu o zi inaintea meciului cu Anastasia Pavlyuchenkova, din turul secund. Directorul competitiei, Alexei Seliavenko, cel care a si intampinat-o pe Simona in Rusia, a tinut sa-i multumeasca sportivei noastre pentru ca a facut tot posibilul sa intre pe teren.

Rusul si-a exprimat intelegerea fata de actiunea Simonei de a se retrage si sustine ca simpla prezenta a sportivei noastre la Moscova a adus un plus urias turneului pe care-l detine. "Ne doare aceasta veste, dar Simona a fost complet sincera cu noi. Era clar ca avea probleme cu spatele inca de la finalul sezonului american. Simona a facut insa totul pentru a juca. A inceput sa se antreneze, dar riscul de a-si agrava accidentarea era atat de mare incat nu merita sa participe. Cred ca a petrecut cateva zile foarte placute aici si pleaca cu cele mai pozitive impresii despre Moscova. Cred ca ne-am intarit relatiile in aceasta perioada. A avut cateva zile foarte bune aici la Moscova, iar ea este o persoana foarte pozitiva si deschisa. Avem doar sentimente de multumire fata de ea pentru ca, in orice caz, prezenta ei aici a fost un plus. Da, din pacate nu a fost capabila sa joace, dar atmosfera de aici, strazile din Moscova, magazinele din Moscova si oamenii au ajutat-o", a spus Alexei Seliavenko intr-o conferinta de presa.

Simona Halep ar urma sa faca deplasarea la Turneul Campioanelor, competitie care se desfasoara in perioada 21-28 octombrie, la Singapore. Totusi, participarea ei ramane incerta din cauza durerilor de la spate.