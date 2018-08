Cum a ajuns Pusarla Sindhu sa castige mai multi bani ca Halep! Jucatoarea de badminton, clasata mai bine decat romanca in topul celor mai bogate sportive

Simona Halep a fost depasita in topul castigurilor de o jucatoare de badminton.

Forbes a publicat, miercuri, lista sportivelor cel mai bine platite din lume in ultimul an, iar in acest top, dominat de jucatoarele de tenis, si-a facut aparitia o sportiva putin cunoscuta in Europa si America, indianca Sindhu, jucatoare de badminton.

Pusarla Venkata Sindhu sau PV Sindhu, in varsta de 23 de ani, a inregistrat, potrivit revistei americane, venituri de 8,5 milioane de dolari, cu care ocupa locul 7 in top, peste cele 7,7 milioane de dolari castigate (6,2 milioane din premii si 1,5 din contracte de publicitate) de Simona Halep, cu care romanca este pe locul 8.

Medalia de argint castigata de Sindhu la Rio in 2016 a atras foarte multi sponsori: Bridgestone, Gatorade, Moov, Myntra, Nokia, Panasonic, APIS Himalaya, Ojasvita si Banca Baroda sunt doar cativa dintre sponsorii jucatoarei de badminton. Pusarla Venkata Sindhu a adunat 500.000 de dolari de badminton, in schimb a strans nu mai putin de 8 milioane de dolari din sponsorizari!

Top 10 cel mai bine platite sportive din lume in ultimul an:

1. Serena Williams (tenis) - 18.062 milioane de dolari

2. Caroline Wozniacki (tenis) - 13 milioane de dolari

3. Sloane Stephens (tenis) - 11,2 milioane de dolari

4. Garbine Muguruza (tenis) - 11 milioane de dolari

5. Maria Sharapova (tenis) - 10.5 milioane de dolari

6. Venus Williams (tenis) - 10.2 milioane de dolari

7. PV Sindhu (badminton) - 8.5 milioane de dolari

8. Simona Halep (tenis) - 7.7 milioane de dolari

9. Danica Patrick (Nascar) - 7.5 milioane de dolari

10. Angelique Kerber (tenis) - 7 milioane de dolari