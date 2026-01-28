Novak Djokovic (4 ATP) a fost poftit să se retragă, nu o dată, în ultimii ani, însă tocmai s-a calificat în semifinalele Australian Open 2026!

Ce-i drept, după cum Sport.ro a arătat aici, Nole a avut un noroc fantastic, astăzi, în sfertul cu Lorenzo Musetti (Italia, 23 de ani, 5 ATP). Pe de altă parte, când vedem bornele pe care legendarul sârb tocmai le-a atins, după performanța de astăzi, ne dăm seama că norocul n-are nicio legătură cu cariera sa fabuloasă.

*Prin succesul din partida cu Musetti, Djokovic a devenit jucătorul cu cele mai multe victorii la Australian Open, depășindu-l pe un alt colos al tenisului, Roger Federer. Nole are de acum 103 partide câștigate pe tabloul principal, în timp ce Federer s-a oprit la 102 victorii. Rafael Nadal, cu 112 meciuri câștigate la French Open, deține cele mai multe victorii în toate turneele de Grand Slam.

*Djokovic tocmai a devenit al doilea cel mai vârstnic jucător ajuns în semifinalele Australian Open, la 38 de ani și 241 de zile. Doar australianul Ken Roswell îl depășește la acest capitol. Acesta a avut 42 de ani și 60 zile, în 1977, când a prins careul de ași, la Melbourne.

*Djokovic a prins semifinalele Australian Open pentru a 4-a oară la rând (2023-2026). Vorbim despre o premieră pentru marele jucător sârb.

În semifinalele Australian Open, la masculin, meciurile vor arăta așa:

*Alcaraz (1 ATP) – Zverev (3 ATP)

*Djokovic (4 ATP) – Shelton (7 ATP) / Sinner (2 ATP)

