Ajuns la 38 de ani, Novak Djokovic e poftit, în mod repetat, să-și pună racheta în cui. Mai ales că s-a umplut de bani din tenis și, mai important, a câștigat tot ce se putea. De mai multe ori!

Și, totuși, Nole, cu care suntem norocoși să fim contemporani, își continuă parcursul formidabil, în circuitul ATP. Cel mai bun jucător al tuturor timpurilor a devenit însă mult mai selectiv în privința turneelor la care evoluează. Dovadă și faptul că, anul acesta, a debutat direct la Australian Open 2026, fără vreo întrecere anterioară la care să-și facă încălzirea.

Chiar și așa, Djokovic a trecut de primele trei tururi, la Melbourne, fără set pierdut, după cum se poate vedea mai jos:

*Turul I: 6-3, 6-2, 6-2 cu Martinez (71 ATP)

*Turul II: 6-3, 6-2, 6-2 cu Maestrelli (141 ATP)

*Turul III: 6-3, 6-4, 7-6 cu Van De Zandschulp (75 ATP)

În optimile de la Australian Open, sârbul de 38 de ani ar fi trebuit să-l înfrunte pe cehul Jakub Mensik (20 de ani, 17 ATP). Acesta ar fi fost cel mai dificil test pentru Nole de până acum, la această ediție a Grand Slam-ului găzduit de Melbourne. Doar că meciul n-a mai avut loc. Pentru că Mensik, accidentat, s-a retras de pe tablou.

Drept urmare, Djokovic a avansat, în sferturi, fără să miște un deget și și-a asigurat și un cec mare: 504,825 de dolari.

În următorul tur, Djokovic îl va înfrunta pe italianul Lorenzo Musetti (23 de ani, 5 ATP).

Novak Djokovic are zece trofee câștigate la Australian Open. Ultimul său triumf datează din 2023. La ultimel două ediții, Nole a părăsit competiția în semifinale, de fiecare dată.

