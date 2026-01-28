NEWS ALERT Zeița Fortuna, tu ești? Novak Djokovic se califică în semifinalele Openului Australian prin abandonul lui Musetti: italianul conducea cu 2-0 la seturi

Zeița Fortuna, tu ești? Novak Djokovic se califică în semifinalele Openului Australian prin abandonul lui Musetti: italianul conducea cu 2-0 la seturi Tenis
Marcu Czentye
Data publicarii:
Data actualizarii:

Novak Djokovic a ajuns în semifinalele Openului Australian, unde îl așteaptă pe învingătorul din meciul Jannik Sinner - Ben Shelton.

TAGS:
Lorenzo MusettiAustralian Open 2026Tenis ATPNovak Djokovic
Din articol

Lorenzo Musetti (23 de ani, 5 ATP) s-a retras din sfertul de finală pe care îl controla autoritar, în fața lui Novak Djokovic (38 de ani, 4 ATP).

La scorul de 6-4, 6-3, 1-1, tenismenul din Belgrad a reușit un break, după o minge în care Musetti a arătat probleme de mobilitate în zona inghinală.

Novak Djokovic, noroc rarisim în sferturile Openului Australian

Pe când Djokovic stătea să se distanțeze la 4-1 în setul trei, Musetti a admis că nu mai poate continua partida, într-o desfășurare total neașteptată de evenimente.

Scor final, 6-4, 6-3, 1-3 (15-40), iar Novak Djokovic reușește o calificare nesperată, în condițiile în care, în pauza dintre seturile doi și trei, jucătorul sârb a cerut un time-out medical pentru o bășică uriașă la piciorul drept, care l-a deranjat în timpul duelului.

Novak Djokovic

  • Djokovic getty
×
ÎNAPOI LA ARTICOL

Musetti, „bântuit” de Djokovic: a ajuns la 10 înfrângeri în 11 meciuri

Până în al treilea game al celui de-al treilea set, Lorenzo Musetti a jucat unul dintre cele mai convingătoare meciuri ale carierei.

Dar italianul, prin această accidentare, și-a continuat șirul nefericit în fața jucătorului din Serbia. Musetti a avut un ghinion proverbial în meciurile cu Djokovic; la 18 ani, în ediția 2021 a turneului de la Roland Garros, Musetti l-a condus pe „Nole” cu 2-0 la seturi, dar a pierdut partida, iar la Roland Garros 2024 a pierdut în fața lui Djokovic după ce a avut avantaj, scor 2-1 la seturi.

Publicitate

„Musetti a fost, de departe, jucătorul mai bun. El ar fi trebuit să fie azi câștigătorul.”

„Nu știu ce să spun, în afară că îmi pare rău pentru el. A fost, clar, jucătorul mai bun, iar eu mă gândeam că sunt pe drum spre casă.

Nu știu ce să zic, aceste lucruri se mai întâmplă în sport. Mi s-au întâmplat și mie, de câteva ori. Să ai controlul avantajului de două seturi, într-un sfert de finală de Grand Slam... nu știu, e ghinion.

Nu știu ce altceva aș putea să spun. Îi doresc o recuperare grabnică. El ar fi trebuit să fie azi câștigătorul, fără îndoială,” s-a pronunțat Novak Djokovic, în prima reacție după evenimentul care a cutremurat lumea tenisului.

Publicitate
Articol recomandat de stirileprotv.ro
Insula „fantomă” unde mii de oameni au murit înainte să devină un sanatoriu. E la doi pași de o destinație celebră din Europa
Insula „fantomă” unde mii de oameni au murit înainte să devină un sanatoriu. E la doi pași de o destinație celebră din Europa
ULTIMELE STIRI
Momentul care „a declanșat karma.” Gest de mare campion făcut de Djokovic, în timpul meciului cu Musetti, câștigat printr-un noroc orb
Momentul care „a declanșat karma.” Gest de mare campion făcut de Djokovic, în timpul meciului cu Musetti, câștigat printr-un noroc orb
Djokovic, ireal ce a reușit: niciun alt jucător din istorie nu se poate lăuda cu așa ceva!
Djokovic, ireal ce a reușit: niciun alt jucător din istorie nu se poate lăuda cu așa ceva!
Ar fi o nebunie! Cristi Chivu, pe lista lui Florentino Perez pentru a deveni antrenorul lui Real Madrid
Ar fi o nebunie! Cristi Chivu, pe lista lui Florentino Perez pentru a deveni antrenorul lui Real Madrid
Prima reacție a lui Djokovic după ce destinul i-a zâmbit, la 0-2 la seturi, în sferturile Australian Open 2026
Prima reacție a lui Djokovic după ce destinul i-a zâmbit, la 0-2 la seturi, în sferturile Australian Open 2026
Victor Angelescu, reacție neașteptată după penalty-ul controversat primit de Rapid: ce i-a spus Kyros Vassaras
Victor Angelescu, reacție neașteptată după penalty-ul controversat primit de Rapid: ce i-a spus Kyros Vassaras
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Șut, așa ceva nu i s-a întâmplat niciodată la FCSB: ce i-au făcut arabii, impresionant!

Șut, așa ceva nu i s-a întâmplat niciodată la FCSB: ce i-au făcut arabii, impresionant!

PAOK a cerut amânarea meciului cu Lyon după tragedia din România! Răspunsul primit de la UEFA

PAOK a cerut amânarea meciului cu Lyon după tragedia din România! Răspunsul primit de la UEFA

Planul lui Gigi Becali poate funcționa! De ce are nevoie FCSB pentru a transforma un sezon ratat într-unul senzațional: ”E greu să găsești 3-4-5 jucători!”

Planul lui Gigi Becali poate funcționa! De ce are nevoie FCSB pentru a transforma un sezon ratat într-unul senzațional: ”E greu să găsești 3-4-5 jucători!”

Patronul PAOK, dărâmat după accidentul din România: „Sunt copiii noștri, nu lăsăm pe nimeni singur”

Patronul PAOK, dărâmat după accidentul din România: „Sunt copiii noștri, nu lăsăm pe nimeni singur”

Egal cu 70 de goluri, Franța pierde și Danemarca îi arată Germaniei „cine e șeful.” Cine se califică în semifinalele EHF EURO 2026

Egal cu 70 de goluri, Franța pierde și Danemarca îi arată Germaniei „cine e șeful.” Cine se califică în semifinalele EHF EURO 2026

Gigi Becali a stabilit următorul transfer de la FCSB: ”Dau două milioane de euro”

Gigi Becali a stabilit următorul transfer de la FCSB: ”Dau două milioane de euro”



Recomandarile redactiei
Djokovic, ireal ce a reușit: niciun alt jucător din istorie nu se poate lăuda cu așa ceva!
Djokovic, ireal ce a reușit: niciun alt jucător din istorie nu se poate lăuda cu așa ceva!
Ar fi o nebunie! Cristi Chivu, pe lista lui Florentino Perez pentru a deveni antrenorul lui Real Madrid
Ar fi o nebunie! Cristi Chivu, pe lista lui Florentino Perez pentru a deveni antrenorul lui Real Madrid
Momentul care „a declanșat karma.” Gest de mare campion făcut de Djokovic, în timpul meciului cu Musetti, câștigat printr-un noroc orb
Momentul care „a declanșat karma.” Gest de mare campion făcut de Djokovic, în timpul meciului cu Musetti, câștigat printr-un noroc orb
Prima reacție a lui Djokovic după ce destinul i-a zâmbit, la 0-2 la seturi, în sferturile Australian Open 2026
Prima reacție a lui Djokovic după ce destinul i-a zâmbit, la 0-2 la seturi, în sferturile Australian Open 2026
Drăgușin, dezvăluirea italienilor complică lucrurile: de ce AC Milan ezită să-l ia pe Radu
Drăgușin, dezvăluirea italienilor complică lucrurile: de ce AC Milan ezită să-l ia pe Radu
Alte subiecte de interes
Momentul care „a declanșat karma.” Gest de mare campion făcut de Djokovic, în timpul meciului cu Musetti, câștigat printr-un noroc orb
Momentul care „a declanșat karma.” Gest de mare campion făcut de Djokovic, în timpul meciului cu Musetti, câștigat printr-un noroc orb
Prima reacție a lui Djokovic după ce destinul i-a zâmbit, la 0-2 la seturi, în sferturile Australian Open 2026
Prima reacție a lui Djokovic după ce destinul i-a zâmbit, la 0-2 la seturi, în sferturile Australian Open 2026
Roger Federer, primit ca Mesia la Australian Open: declarația nemaipomenită, făcută despre Carlos Alcaraz
Roger Federer, primit ca Mesia la Australian Open: declarația nemaipomenită, făcută despre Carlos Alcaraz
„Ce rivalitate e asta?” Sinner și Alcaraz, criticați înainte de Australian Open 2026. Ce i-a nemulțumit pe fani
„Ce rivalitate e asta?” Sinner și Alcaraz, criticați înainte de Australian Open 2026. Ce i-a nemulțumit pe fani
Declarat nevinovat de dopaj, Jannik Sinner va ajunge la WADA. Când vine verdictul final
Declarat nevinovat de dopaj, Jannik Sinner va ajunge la WADA. Când vine verdictul final
Darren Cahill nu a stat pe gânduri! Ce a spus despre scandalul de dopaj în care e implicat Jannik Sinner
Darren Cahill nu a stat pe gânduri! Ce a spus despre scandalul de dopaj în care e implicat Jannik Sinner
CITESTE SI
Un muncitor a primit din greșeală 330 de salarii. A dispărut după 3 zile, iar un tribunal a decis că poate să păstreze banii

stirileprotv Un muncitor a primit din greșeală 330 de salarii. A dispărut după 3 zile, iar un tribunal a decis că poate să păstreze banii

Angelina Jolie e istorie! Cine o înlocuiește în noul film „Tomb Raider”: Ea este noua Lara Croft

protv Angelina Jolie e istorie! Cine o înlocuiește în noul film „Tomb Raider”: Ea este noua Lara Croft

Teribil accident rutier în Timiș. Șase persoane au murit, două au fost transportate la spital

stirileprotv Teribil accident rutier în Timiș. Șase persoane au murit, două au fost transportate la spital

„Situaţia este critică” pentru un oraş din Sicilia aflat la propriu pe marginea unei prăpastii după o alunecare de teren

stirileprotv „Situaţia este critică” pentru un oraş din Sicilia aflat la propriu pe marginea unei prăpastii după o alunecare de teren

VIDEO VOYO.RO
UFC
UFC 324: Gaethje vs Pimblett


00:00
UFC
UFC Fight Night: Royval vs Kape


00:00
UFC
UFC 323: Dvalishvili vs Yan 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Tsarukyan vs Hooker


00:00
UFC
UFC 322: Della Maddalena vs. Makhachev


00:00
UFC
UFC Fight Night: Bonfim vs Brown


00:00
UFC
UFC Fight Night: Garcia vs Onama


00:00
UFC
UFC 321: Aspinall vs Gane


00:00
UFC
UFC Fight Night: de Ridder vs Hernandez


00:00
UFC
UFC Fight Night: Oliveira vs Fiziev


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!