Lorenzo Musetti (23 de ani, 5 ATP) s-a retras din sfertul de finală pe care îl controla autoritar, în fața lui Novak Djokovic (38 de ani, 4 ATP).
La scorul de 6-4, 6-3, 1-1, tenismenul din Belgrad a reușit un break, după o minge în care Musetti a arătat probleme de mobilitate în zona inghinală.
Novak Djokovic, noroc rarisim în sferturile Openului Australian
Pe când Djokovic stătea să se distanțeze la 4-1 în setul trei, Musetti a admis că nu mai poate continua partida, într-o desfășurare total neașteptată de evenimente.
Scor final, 6-4, 6-3, 1-3 (15-40), iar Novak Djokovic reușește o calificare nesperată, în condițiile în care, în pauza dintre seturile doi și trei, jucătorul sârb a cerut un time-out medical pentru o bășică uriașă la piciorul drept, care l-a deranjat în timpul duelului.
Musetti, „bântuit” de Djokovic: a ajuns la 10 înfrângeri în 11 meciuri
Până în al treilea game al celui de-al treilea set, Lorenzo Musetti a jucat unul dintre cele mai convingătoare meciuri ale carierei.
Dar italianul, prin această accidentare, și-a continuat șirul nefericit în fața jucătorului din Serbia. Musetti a avut un ghinion proverbial în meciurile cu Djokovic; la 18 ani, în ediția 2021 a turneului de la Roland Garros, Musetti l-a condus pe „Nole” cu 2-0 la seturi, dar a pierdut partida, iar la Roland Garros 2024 a pierdut în fața lui Djokovic după ce a avut avantaj, scor 2-1 la seturi.
„Musetti a fost, de departe, jucătorul mai bun. El ar fi trebuit să fie azi câștigătorul.”
„Nu știu ce să spun, în afară că îmi pare rău pentru el. A fost, clar, jucătorul mai bun, iar eu mă gândeam că sunt pe drum spre casă.
Nu știu ce să zic, aceste lucruri se mai întâmplă în sport. Mi s-au întâmplat și mie, de câteva ori. Să ai controlul avantajului de două seturi, într-un sfert de finală de Grand Slam... nu știu, e ghinion.
Nu știu ce altceva aș putea să spun. Îi doresc o recuperare grabnică. El ar fi trebuit să fie azi câștigătorul, fără îndoială,” s-a pronunțat Novak Djokovic, în prima reacție după evenimentul care a cutremurat lumea tenisului.