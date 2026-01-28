Lorenzo Musetti (23 de ani, 5 ATP) s-a retras din sfertul de finală pe care îl controla autoritar, în fața lui Novak Djokovic (38 de ani, 4 ATP).

La scorul de 6-4, 6-3, 1-1, tenismenul din Belgrad a reușit un break, după o minge în care Musetti a arătat probleme de mobilitate în zona inghinală.

Novak Djokovic, noroc rarisim în sferturile Openului Australian

Pe când Djokovic stătea să se distanțeze la 4-1 în setul trei, Musetti a admis că nu mai poate continua partida, într-o desfășurare total neașteptată de evenimente.

Scor final, 6-4, 6-3, 1-3 (15-40), iar Novak Djokovic reușește o calificare nesperată, în condițiile în care, în pauza dintre seturile doi și trei, jucătorul sârb a cerut un time-out medical pentru o bășică uriașă la piciorul drept, care l-a deranjat în timpul duelului.

