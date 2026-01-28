VIDEO Prima reacție a lui Djokovic după ce destinul i-a zâmbit, la 0-2 la seturi, în sferturile Australian Open 2026

Prima reacție a lui Djokovic după ce destinul i-a zâmbit, la 0-2 la seturi, în sferturile Australian Open 2026 Tenis
Marcu Czentye
Data publicarii:
Data actualizarii:

Umil după abandonul adversarului Lorenzo Musetti, Novak Djokovic are șansa unei noi finale în Openul Australiei.

TAGS:
Novak DjokovicabandonLorenzo MusettiAustralian Open 2026Tenis ATP
Din articol

Novak Djokovic (38 de ani, 4 ATP) a primit o șansă nesperată, în sferturile de finală ale Openului Australian 2026.

Condus cu 2-0 la seturi de Lorenzo Musetti, jucătorul din Belgrad a cerut time-out medical pentru o bășică de dimensiuni notabile, avută la piciorul drept.

Novak Djokovic: „Deja mă vedeam plecând acasă.”

Patru game-uri mai târziu, partida s-a terminat prin abandon, dar cu „Nole” câștigător, pentru că Lorenzo Musetti a acuzat probleme serioase de mobilitate, în zona cvadricepsului drept.

Umil după norocul incredibil avut, Novak Djokovic a admis că Musetti a fost „jucătorul mai bun, de departe,” în acest meci.

Novak Djokovic

  • Novak djokovic qf ao 26
×
ÎNAPOI LA ARTICOL

„Musetti a fost, de departe, jucătorul mai bun. El ar fi trebuit să fie azi câștigătorul.”

„Nu știu ce să spun, în afară că îmi pare rău pentru el. A fost, clar, jucătorul mai bun, iar eu mă gândeam că sunt pe drum spre casă.

Nu știu ce să zic, aceste lucruri se mai întâmplă în sport. Mi s-au întâmplat și mie, de câteva ori. Să ai controlul avantajului de două seturi, într-un sfert de finală de Grand Slam... nu știu, e ghinion.

Nu știu ce altceva aș putea să spun. Îi doresc o recuperare grabnică. El ar fi trebuit să fie azi câștigătorul, fără îndoială,” s-a pronunțat Novak Djokovic, în prima reacție după evenimentul care a cutremurat lumea tenisului.

Alcaraz - Zverev și Djokovic - Sinner / Shelton, semifinalele Openului Australian 2026

În semifinalele turneului, Novak Djokovic îl va întâlni pe jucătorul mai bun din duelul Jannik Sinner - Ben Shelton.

În partea superioară a tabloului, locul din finală va fi disputat între Carlos Alcaraz și Alexander Zverev.

Publicitate
Articol recomandat de stirileprotv.ro
Insula „fantomă” unde mii de oameni au murit înainte să devină un sanatoriu. E la doi pași de o destinație celebră din Europa
Insula „fantomă” unde mii de oameni au murit înainte să devină un sanatoriu. E la doi pași de o destinație celebră din Europa
ULTIMELE STIRI
Momentul care „a declanșat karma.” Gest de mare campion făcut de Djokovic, în timpul meciului cu Musetti, câștigat printr-un noroc orb
Momentul care „a declanșat karma.” Gest de mare campion făcut de Djokovic, în timpul meciului cu Musetti, câștigat printr-un noroc orb
Djokovic, ireal ce a reușit: niciun alt jucător din istorie nu se poate lăuda cu așa ceva!
Djokovic, ireal ce a reușit: niciun alt jucător din istorie nu se poate lăuda cu așa ceva!
Ar fi o nebunie! Cristi Chivu, pe lista lui Florentino Perez pentru a deveni antrenorul lui Real Madrid
Ar fi o nebunie! Cristi Chivu, pe lista lui Florentino Perez pentru a deveni antrenorul lui Real Madrid
Victor Angelescu, reacție neașteptată după penalty-ul controversat primit de Rapid: ce i-a spus Kyros Vassaras
Victor Angelescu, reacție neașteptată după penalty-ul controversat primit de Rapid: ce i-a spus Kyros Vassaras
Drăgușin, dezvăluirea italienilor complică lucrurile: de ce AC Milan ezită să-l ia pe Radu
Drăgușin, dezvăluirea italienilor complică lucrurile: de ce AC Milan ezită să-l ia pe Radu
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Șut, așa ceva nu i s-a întâmplat niciodată la FCSB: ce i-au făcut arabii, impresionant!

Șut, așa ceva nu i s-a întâmplat niciodată la FCSB: ce i-au făcut arabii, impresionant!

PAOK a cerut amânarea meciului cu Lyon după tragedia din România! Răspunsul primit de la UEFA

PAOK a cerut amânarea meciului cu Lyon după tragedia din România! Răspunsul primit de la UEFA

Planul lui Gigi Becali poate funcționa! De ce are nevoie FCSB pentru a transforma un sezon ratat într-unul senzațional: ”E greu să găsești 3-4-5 jucători!”

Planul lui Gigi Becali poate funcționa! De ce are nevoie FCSB pentru a transforma un sezon ratat într-unul senzațional: ”E greu să găsești 3-4-5 jucători!”

Patronul PAOK, dărâmat după accidentul din România: „Sunt copiii noștri, nu lăsăm pe nimeni singur”

Patronul PAOK, dărâmat după accidentul din România: „Sunt copiii noștri, nu lăsăm pe nimeni singur”

Egal cu 70 de goluri, Franța pierde și Danemarca îi arată Germaniei „cine e șeful.” Cine se califică în semifinalele EHF EURO 2026

Egal cu 70 de goluri, Franța pierde și Danemarca îi arată Germaniei „cine e șeful.” Cine se califică în semifinalele EHF EURO 2026

Gigi Becali a stabilit următorul transfer de la FCSB: ”Dau două milioane de euro”

Gigi Becali a stabilit următorul transfer de la FCSB: ”Dau două milioane de euro”



Recomandarile redactiei
Djokovic, ireal ce a reușit: niciun alt jucător din istorie nu se poate lăuda cu așa ceva!
Djokovic, ireal ce a reușit: niciun alt jucător din istorie nu se poate lăuda cu așa ceva!
Ar fi o nebunie! Cristi Chivu, pe lista lui Florentino Perez pentru a deveni antrenorul lui Real Madrid
Ar fi o nebunie! Cristi Chivu, pe lista lui Florentino Perez pentru a deveni antrenorul lui Real Madrid
Momentul care „a declanșat karma.” Gest de mare campion făcut de Djokovic, în timpul meciului cu Musetti, câștigat printr-un noroc orb
Momentul care „a declanșat karma.” Gest de mare campion făcut de Djokovic, în timpul meciului cu Musetti, câștigat printr-un noroc orb
Drăgușin, dezvăluirea italienilor complică lucrurile: de ce AC Milan ezită să-l ia pe Radu
Drăgușin, dezvăluirea italienilor complică lucrurile: de ce AC Milan ezită să-l ia pe Radu
Zeița Fortuna, tu ești? Novak Djokovic se califică în semifinalele Openului Australian prin abandonul lui Musetti: italianul conducea cu 2-0 la seturi
Zeița Fortuna, tu ești? Novak Djokovic se califică în semifinalele Openului Australian prin abandonul lui Musetti: italianul conducea cu 2-0 la seturi
Alte subiecte de interes
Câți bani și câte puncte ATP trebuie să înapoieze numărul unu mondial, Jannik Sinner, după testele anti-doping eșuate
Câți bani și câte puncte ATP trebuie să înapoieze numărul unu mondial, Jannik Sinner, după testele anti-doping eșuate
El chiar e profet în țara lui! Novak Djokovic, primire istorică în inima Serbiei
El chiar e profet în țara lui! Novak Djokovic, primire istorică în inima Serbiei
Momentul care „a declanșat karma.” Gest de mare campion făcut de Djokovic, în timpul meciului cu Musetti, câștigat printr-un noroc orb
Momentul care „a declanșat karma.” Gest de mare campion făcut de Djokovic, în timpul meciului cu Musetti, câștigat printr-un noroc orb
Cuvintele spuse de Alcaraz, când a văzut că va câștiga trofeul de la Cincinnati prin abandonul rivalului Sinner
Cuvintele spuse de Alcaraz, când a văzut că va câștiga trofeul de la Cincinnati prin abandonul rivalului Sinner
Roger Federer, primit ca Mesia la Australian Open: declarația nemaipomenită, făcută despre Carlos Alcaraz
Roger Federer, primit ca Mesia la Australian Open: declarația nemaipomenită, făcută despre Carlos Alcaraz
„Ce rivalitate e asta?” Sinner și Alcaraz, criticați înainte de Australian Open 2026. Ce i-a nemulțumit pe fani
„Ce rivalitate e asta?” Sinner și Alcaraz, criticați înainte de Australian Open 2026. Ce i-a nemulțumit pe fani
CITESTE SI
Un muncitor a primit din greșeală 330 de salarii. A dispărut după 3 zile, iar un tribunal a decis că poate să păstreze banii

stirileprotv Un muncitor a primit din greșeală 330 de salarii. A dispărut după 3 zile, iar un tribunal a decis că poate să păstreze banii

Angelina Jolie e istorie! Cine o înlocuiește în noul film „Tomb Raider”: Ea este noua Lara Croft

protv Angelina Jolie e istorie! Cine o înlocuiește în noul film „Tomb Raider”: Ea este noua Lara Croft

Teribil accident rutier în Timiș. Șase persoane au murit, două au fost transportate la spital

stirileprotv Teribil accident rutier în Timiș. Șase persoane au murit, două au fost transportate la spital

„Situaţia este critică” pentru un oraş din Sicilia aflat la propriu pe marginea unei prăpastii după o alunecare de teren

stirileprotv „Situaţia este critică” pentru un oraş din Sicilia aflat la propriu pe marginea unei prăpastii după o alunecare de teren

VIDEO VOYO.RO
UFC
UFC 324: Gaethje vs Pimblett


00:00
UFC
UFC Fight Night: Royval vs Kape


00:00
UFC
UFC 323: Dvalishvili vs Yan 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Tsarukyan vs Hooker


00:00
UFC
UFC 322: Della Maddalena vs. Makhachev


00:00
UFC
UFC Fight Night: Bonfim vs Brown


00:00
UFC
UFC Fight Night: Garcia vs Onama


00:00
UFC
UFC 321: Aspinall vs Gane


00:00
UFC
UFC Fight Night: de Ridder vs Hernandez


00:00
UFC
UFC Fight Night: Oliveira vs Fiziev


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!