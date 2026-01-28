Novak Djokovic (38 de ani, 4 ATP) a primit o șansă nesperată, în sferturile de finală ale Openului Australian 2026.

Condus cu 2-0 la seturi de Lorenzo Musetti, jucătorul din Belgrad a cerut time-out medical pentru o bășică de dimensiuni notabile, avută la piciorul drept.

Novak Djokovic: „Deja mă vedeam plecând acasă.”

Patru game-uri mai târziu, partida s-a terminat prin abandon, dar cu „Nole” câștigător, pentru că Lorenzo Musetti a acuzat probleme serioase de mobilitate, în zona cvadricepsului drept.

Umil după norocul incredibil avut, Novak Djokovic a admis că Musetti a fost „jucătorul mai bun, de departe,” în acest meci.