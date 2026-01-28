Novak Djokovic (38 de ani, 4 ATP) a primit o șansă nesperată, în sferturile de finală ale Openului Australian 2026.
Condus cu 2-0 la seturi de Lorenzo Musetti, jucătorul din Belgrad a cerut time-out medical pentru o bășică de dimensiuni notabile, avută la piciorul drept.
Novak Djokovic: „Deja mă vedeam plecând acasă.”
Patru game-uri mai târziu, partida s-a terminat prin abandon, dar cu „Nole” câștigător, pentru că Lorenzo Musetti a acuzat probleme serioase de mobilitate, în zona cvadricepsului drept.
Umil după norocul incredibil avut, Novak Djokovic a admis că Musetti a fost „jucătorul mai bun, de departe,” în acest meci.
„Musetti a fost, de departe, jucătorul mai bun. El ar fi trebuit să fie azi câștigătorul.”
„Nu știu ce să spun, în afară că îmi pare rău pentru el. A fost, clar, jucătorul mai bun, iar eu mă gândeam că sunt pe drum spre casă.
Nu știu ce să zic, aceste lucruri se mai întâmplă în sport. Mi s-au întâmplat și mie, de câteva ori. Să ai controlul avantajului de două seturi, într-un sfert de finală de Grand Slam... nu știu, e ghinion.
Nu știu ce altceva aș putea să spun. Îi doresc o recuperare grabnică. El ar fi trebuit să fie azi câștigătorul, fără îndoială,” s-a pronunțat Novak Djokovic, în prima reacție după evenimentul care a cutremurat lumea tenisului.
Alcaraz - Zverev și Djokovic - Sinner / Shelton, semifinalele Openului Australian 2026
În semifinalele turneului, Novak Djokovic îl va întâlni pe jucătorul mai bun din duelul Jannik Sinner - Ben Shelton.
În partea superioară a tabloului, locul din finală va fi disputat între Carlos Alcaraz și Alexander Zverev.