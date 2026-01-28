Novak Djokovic (4 ATP) și-a câștigat locul în semifinalele Australian Open 2026. De această dată însă, la parcursul sârbului a contribuit și o doză mare de noroc.

Un jucător care vrea să atingă careul de ași, la un turneu de Grand Slam, trebuie să câștige cinci partide. Firește, Nole a înșirat până acum cinci victorii, însă în niște condiții speciale. Adversarul său din optimi, Jakub Mensik (Cehia, 20 de ani, 17 ATP), s-a accidentat și s-a retras înaintea duelului cu Nole. Astăzi, în sferturi, sârbul a obținut calificarea într-un moment în care era în corzi, după cum Sport.ro a arătat aici.

Novak Djokovic are o șansă istorică: Grand Slam-ul cu numărul 25

Cel mai probabil, adversarul lui Nole din semifinale va fi Jannik Sinner (Italia, 24 de ani, 2 ATP). În ultimul sfert de la Australian Open, acesta îl va înfrunta pe americanul Ben Shelton (23 de ani, 7 ATP). Această partidă va începe de la ora 10:30, ora României (Eurosport).

Revenind la Djokovic, el e în cărți acum pentru a cuceri Grand Slam-ul cu numărul 25 din carieră. Această bornă e una neatinsă de nimeni, în toată istoria tenisului. La ora actuală, avem două nume care s-au „blocat“ la 24 de Grand Slam-uri. Vorbim despre Djokovic și Margaret Court. Aceasta are 83 de ani. Așadar, doar Nole poate atinge „visul interzis“: 25 de trofee majore!

Problema e că, dacă ar da de Sinner în semifinale – ceea ce e foarte probabil – șansele lui Nole vor fi extrem de mici. Pentru că ultimele cinci partide directe cu campionul italian au fost pierdute de Djokovic, dintre care patru în minimum de seturi!

Ultima dată când Djokovic i-a luat un set lui Sinner a fost la Australian Open 2024, într-o înfrângere suferită în semifinale cu 1-6, 2-6, 7-6, 3-6.

Ultima victorie a lui Djokovic într-un meci cu Sinner datează din 2023, la ATP Finals: 6-3, 6-3.

