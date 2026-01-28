Sună stupid, dar a fost posibil: Novak Djokovic (38 de ani, 4 ATP) a fost jucătorul mai slab, dar mai rezistent al sfertului de finală cu Lorenzo Musetti (23 de ani, 5 ATP), din cadrul Openului Australian 2026.

Tenismenul din Belgrad s-a calificat în faza semifinalelor în urma unei șanse incredibile primite, la 0-2 la seturi, în confruntarea cu jucătorul italian în vârstă de 23 de ani. „Nole” a ajuns în semifinală după ce partida a fost abandonată de italian, la scorul de 6-4, 6-3, 1-3.

Novak Djokovic s-a calificat pentru că a rezistat mai mult timp pe teren, în meciul cu Lorenzo Musetti

Musetti, mai tânăr cu 15 ani decât Djokovic, a clacat primul, din punct de vedere fizic.

Cu trei seturi de câștigat consecutiv pentru un loc în penultimul act al competiției, „Nole” a cerut un time-out medical, în pauza dintre seturile doi și trei, camerele video surprinzând o bășică mare în talpa piciorului drept al sârbului.

Nici jumătate de oră mai târziu, Novak Djokovic s-a văzut calificat în semifinalele Openului Australian, în urma abandonului adversarului, care a acuzat probleme serioase în zona coapsei drepte.

Djokovic, lecție de fair play în tenis, la o minge de break avută de Musetti

Incapabil să se mai miște eficient, Lorenzo Musetti a hotărât să își vadă spulberat visul de a ajunge să joace împotriva compatriotului Jannik Sinner, pentru un loc în finala întrecerii.



Dar, în toată această întorsătură neverosimil de norocoasă pentru Novak Djokovic, marele campion sârb poate fi lăudat pentru un gest sportiv făcut în timpul jocului.

Chiar dacă a fost tenismenul inferior, din punct de vedere calitativ, Novak Djokovic a impresionat prin spiritul de fair-play arătat la o minge de break a italianului. De zece ori câștigător la Melbourne, „Nole” a admis că a atins mingea, atunci când a văzut că arbitrul de scaun ezită, iar transparența lui Djokovic a fost impresionantă, având în vedere că, în caz contrar, Djokovic ar fi câștigat punctul și ar fi evitat un break obținut de adversar.