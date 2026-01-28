VIDEO Momentul care „a declanșat karma.” Gest de mare campion făcut de Djokovic, în timpul meciului cu Musetti, câștigat printr-un noroc orb

Momentul care „a declanșat karma.” Gest de mare campion făcut de Djokovic, în timpul meciului cu Musetti, câștigat printr-un noroc orb Tenis
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Novak Djokovic, dejucat de Lorenzo Musetti, care a primit „șah mat” din partea propriului corp.

TAGS:
Novak DjokovicAustralian Open 2026Tenis ATPLorenzo Musettiabandonaccidentare
Din articol

Sună stupid, dar a fost posibil: Novak Djokovic (38 de ani, 4 ATP) a fost jucătorul mai slab, dar mai rezistent al sfertului de finală cu Lorenzo Musetti (23 de ani, 5 ATP), din cadrul Openului Australian 2026.

Tenismenul din Belgrad s-a calificat în faza semifinalelor în urma unei șanse incredibile primite, la 0-2 la seturi, în confruntarea cu jucătorul italian în vârstă de 23 de ani. „Nole” a ajuns în semifinală după ce partida a fost abandonată de italian, la scorul de 6-4, 6-3, 1-3.

Novak Djokovic s-a calificat pentru că a rezistat mai mult timp pe teren, în meciul cu Lorenzo Musetti

  • Musetti, mai tânăr cu 15 ani decât Djokovic, a clacat primul, din punct de vedere fizic.

Cu trei seturi de câștigat consecutiv pentru un loc în penultimul act al competiției, „Nole” a cerut un time-out medical, în pauza dintre seturile doi și trei, camerele video surprinzând o bășică mare în talpa piciorului drept al sârbului.

Nici jumătate de oră mai târziu, Novak Djokovic s-a văzut calificat în semifinalele Openului Australian, în urma abandonului adversarului, care a acuzat probleme serioase în zona coapsei drepte.

Djokovic, lecție de fair play în tenis, la o minge de break avută de Musetti

Incapabil să se mai miște eficient, Lorenzo Musetti a hotărât să își vadă spulberat visul de a ajunge să joace împotriva compatriotului Jannik Sinner, pentru un loc în finala întrecerii.

Dar, în toată această întorsătură neverosimil de norocoasă pentru Novak Djokovic, marele campion sârb poate fi lăudat pentru un gest sportiv făcut în timpul jocului.

Chiar dacă a fost tenismenul inferior, din punct de vedere calitativ, Novak Djokovic a impresionat prin spiritul de fair-play arătat la o minge de break a italianului. De zece ori câștigător la Melbourne, „Nole” a admis că a atins mingea, atunci când a văzut că arbitrul de scaun ezită, iar transparența lui Djokovic a fost impresionantă, având în vedere că, în caz contrar, Djokovic ar fi câștigat punctul și ar fi evitat un break obținut de adversar.

Djokovic se califică prin abandonul adversarului la un an distanță după ce s-a retras el însuși din turneu

Notabil, Novak Djokovic avansează prin abandonul adversarului la un an după ce se retrăgea din Openul Australiei, după un prim set pierdut, în semifinala cu Alexander Zverev.

Germanul nu a câștigat trofeul anul trecut, sfârșind învins în finală categoric de italianul Jannik Sinner.

Novak Djokovic

  • Novak djokovic qf ao 26
×
ÎNAPOI LA ARTICOL
Publicitate
Articol recomandat de stirileprotv.ro
Insula „fantomă” unde mii de oameni au murit înainte să devină un sanatoriu. E la doi pași de o destinație celebră din Europa
Insula „fantomă” unde mii de oameni au murit înainte să devină un sanatoriu. E la doi pași de o destinație celebră din Europa
ULTIMELE STIRI
Djokovic, ireal ce a reușit: niciun alt jucător din istorie nu se poate lăuda cu așa ceva!
Djokovic, ireal ce a reușit: niciun alt jucător din istorie nu se poate lăuda cu așa ceva!
Ar fi o nebunie! Cristi Chivu, pe lista lui Florentino Perez pentru a deveni antrenorul lui Real Madrid
Ar fi o nebunie! Cristi Chivu, pe lista lui Florentino Perez pentru a deveni antrenorul lui Real Madrid
Prima reacție a lui Djokovic după ce destinul i-a zâmbit, la 0-2 la seturi, în sferturile Australian Open 2026
Prima reacție a lui Djokovic după ce destinul i-a zâmbit, la 0-2 la seturi, în sferturile Australian Open 2026
Victor Angelescu, reacție neașteptată după penalty-ul controversat primit de Rapid: ce i-a spus Kyros Vassaras
Victor Angelescu, reacție neașteptată după penalty-ul controversat primit de Rapid: ce i-a spus Kyros Vassaras
Drăgușin, dezvăluirea italienilor complică lucrurile: de ce AC Milan ezită să-l ia pe Radu
Drăgușin, dezvăluirea italienilor complică lucrurile: de ce AC Milan ezită să-l ia pe Radu
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Șut, așa ceva nu i s-a întâmplat niciodată la FCSB: ce i-au făcut arabii, impresionant!

Șut, așa ceva nu i s-a întâmplat niciodată la FCSB: ce i-au făcut arabii, impresionant!

PAOK a cerut amânarea meciului cu Lyon după tragedia din România! Răspunsul primit de la UEFA

PAOK a cerut amânarea meciului cu Lyon după tragedia din România! Răspunsul primit de la UEFA

Planul lui Gigi Becali poate funcționa! De ce are nevoie FCSB pentru a transforma un sezon ratat într-unul senzațional: ”E greu să găsești 3-4-5 jucători!”

Planul lui Gigi Becali poate funcționa! De ce are nevoie FCSB pentru a transforma un sezon ratat într-unul senzațional: ”E greu să găsești 3-4-5 jucători!”

Patronul PAOK, dărâmat după accidentul din România: „Sunt copiii noștri, nu lăsăm pe nimeni singur”

Patronul PAOK, dărâmat după accidentul din România: „Sunt copiii noștri, nu lăsăm pe nimeni singur”

Egal cu 70 de goluri, Franța pierde și Danemarca îi arată Germaniei „cine e șeful.” Cine se califică în semifinalele EHF EURO 2026

Egal cu 70 de goluri, Franța pierde și Danemarca îi arată Germaniei „cine e șeful.” Cine se califică în semifinalele EHF EURO 2026

Gigi Becali a stabilit următorul transfer de la FCSB: ”Dau două milioane de euro”

Gigi Becali a stabilit următorul transfer de la FCSB: ”Dau două milioane de euro”



Recomandarile redactiei
Djokovic, ireal ce a reușit: niciun alt jucător din istorie nu se poate lăuda cu așa ceva!
Djokovic, ireal ce a reușit: niciun alt jucător din istorie nu se poate lăuda cu așa ceva!
Ar fi o nebunie! Cristi Chivu, pe lista lui Florentino Perez pentru a deveni antrenorul lui Real Madrid
Ar fi o nebunie! Cristi Chivu, pe lista lui Florentino Perez pentru a deveni antrenorul lui Real Madrid
Prima reacție a lui Djokovic după ce destinul i-a zâmbit, la 0-2 la seturi, în sferturile Australian Open 2026
Prima reacție a lui Djokovic după ce destinul i-a zâmbit, la 0-2 la seturi, în sferturile Australian Open 2026
Drăgușin, dezvăluirea italienilor complică lucrurile: de ce AC Milan ezită să-l ia pe Radu
Drăgușin, dezvăluirea italienilor complică lucrurile: de ce AC Milan ezită să-l ia pe Radu
Zeița Fortuna, tu ești? Novak Djokovic se califică în semifinalele Openului Australian prin abandonul lui Musetti: italianul conducea cu 2-0 la seturi
Zeița Fortuna, tu ești? Novak Djokovic se califică în semifinalele Openului Australian prin abandonul lui Musetti: italianul conducea cu 2-0 la seturi
Alte subiecte de interes
Câți bani și câte puncte ATP trebuie să înapoieze numărul unu mondial, Jannik Sinner, după testele anti-doping eșuate
Câți bani și câte puncte ATP trebuie să înapoieze numărul unu mondial, Jannik Sinner, după testele anti-doping eșuate
El chiar e profet în țara lui! Novak Djokovic, primire istorică în inima Serbiei
El chiar e profet în țara lui! Novak Djokovic, primire istorică în inima Serbiei
Roger Federer, primit ca Mesia la Australian Open: declarația nemaipomenită, făcută despre Carlos Alcaraz
Roger Federer, primit ca Mesia la Australian Open: declarația nemaipomenită, făcută despre Carlos Alcaraz
„Ce rivalitate e asta?” Sinner și Alcaraz, criticați înainte de Australian Open 2026. Ce i-a nemulțumit pe fani
„Ce rivalitate e asta?” Sinner și Alcaraz, criticați înainte de Australian Open 2026. Ce i-a nemulțumit pe fani
Declarat nevinovat de dopaj, Jannik Sinner va ajunge la WADA. Când vine verdictul final
Declarat nevinovat de dopaj, Jannik Sinner va ajunge la WADA. Când vine verdictul final
Darren Cahill nu a stat pe gânduri! Ce a spus despre scandalul de dopaj în care e implicat Jannik Sinner
Darren Cahill nu a stat pe gânduri! Ce a spus despre scandalul de dopaj în care e implicat Jannik Sinner
CITESTE SI
Un muncitor a primit din greșeală 330 de salarii. A dispărut după 3 zile, iar un tribunal a decis că poate să păstreze banii

stirileprotv Un muncitor a primit din greșeală 330 de salarii. A dispărut după 3 zile, iar un tribunal a decis că poate să păstreze banii

Angelina Jolie e istorie! Cine o înlocuiește în noul film „Tomb Raider”: Ea este noua Lara Croft

protv Angelina Jolie e istorie! Cine o înlocuiește în noul film „Tomb Raider”: Ea este noua Lara Croft

Teribil accident rutier în Timiș. Șase persoane au murit, două au fost transportate la spital

stirileprotv Teribil accident rutier în Timiș. Șase persoane au murit, două au fost transportate la spital

„Situaţia este critică” pentru un oraş din Sicilia aflat la propriu pe marginea unei prăpastii după o alunecare de teren

stirileprotv „Situaţia este critică” pentru un oraş din Sicilia aflat la propriu pe marginea unei prăpastii după o alunecare de teren

VIDEO VOYO.RO
UFC
UFC 324: Gaethje vs Pimblett


00:00
UFC
UFC Fight Night: Royval vs Kape


00:00
UFC
UFC 323: Dvalishvili vs Yan 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Tsarukyan vs Hooker


00:00
UFC
UFC 322: Della Maddalena vs. Makhachev


00:00
UFC
UFC Fight Night: Bonfim vs Brown


00:00
UFC
UFC Fight Night: Garcia vs Onama


00:00
UFC
UFC 321: Aspinall vs Gane


00:00
UFC
UFC Fight Night: de Ridder vs Hernandez


00:00
UFC
UFC Fight Night: Oliveira vs Fiziev


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!