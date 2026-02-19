PROGRAM Astăzi se reia Liga 2! Primul meci, primul derby, Steaua joacă pe ”Anghel Iordănescu”

Astăzi se reia Liga 2! Primul meci, primul derby, Steaua joacă pe ”Anghel Iordănescu” Liga 2
Primele două echipe promovează direct în Superligă, următoarele două clasate dispută barajul de promovare.

Steauafc voluntariCorvinul HunedoaraCS DinamoSepsi OSK
Astăzi, de la ora 17:30, se joacă primul meci oficial al anului din Liga 2, FC Voluntari - Steaua, pe Stadionul ”Anghel Iordănescu” din orașul ilfovean.

După o așteptare de aproximativ două luni, meciurile din Liga 2. Prima etapă din 2026, cea cu numărul 18 a sezonului regular, începe astăzi și se încheie tocmai marți, 24 februarie, de Dragobete, scrie FRF pe site-ul oficial.

Corvinul Hunedoara, lider invincibil

Liderul la zi al competiției este Corvinul Hunedoara, 43 de puncte acumulate și 7 peste locul secund. 

Mai apoi, diferența dintre ocupanta locului 2, Sepsi OSK (36 de puncte), și ocupanta locului 8, Steaua București (30 puncte), este de doar 6 puncte.

Ca de obicei, ”militarii” însă nu au drept de promovare în Superligă.

O luptă incendiară va fi, cu siguranță, și în a doua jumătate a clasamentului. În momentul de față, CS Tunari este codașa campionatului (8 puncte). Urmează, în ordine crescătoare, AFC Câmpulung-Muscel (9 puncte), Olimpia Satu Mare (10 puncte), CS Dinamo (12 puncte) și CSC Dumbrăvița (15 puncte).

Clasamentul din Liga 2

Programul etapei 18 din Liga 2, prima din 2026

joi, 19 februarie

17:30 FC Voluntari – Steaua București

sâmbătă, 21 februarie

11:00:

Metalul Buzău – FC Bacău

Gloria Bistrița – Ceahlăul Piatra Neamț

CSM Slatina – AFC Câmpulung Muscel

CS Afumați – CSC Dumbrăvița

Poli Iași – Olimpia Satu Mare

CSM Reșița – Chindia Târgoviște

12:00 CS Dinamo – Sepsi OSK Sfântu Gheorghe

duminică, 22 februarie

11:00 CS Tunari – CSC Șelimbăr

12:30 FC Bihor – ASA Târgu Mureș

marți, 24 februarie

17:30 Concordia Chiajna – Corvinul Hunedoara

Topul jucătorilor cu cele mai multe meciuri în Liga 2 care încă evoluează în acest eșalon

207 meciuri – Valentin Alexandru (Gloria Bistrița);

172 – Claudiu Apro (CSM Reșița);

166 – Robert Boboc (CSC Șelimbăr);

165 – Ionuț Năstăsie (CSM Slatina);

163 – Daniel Florea (Chindia Târgoviște);

159 – Marius Martac (Chindia Târgoviște), Viorel Lică (Corvinul Hunedoara);

158 – Nicolae Pîrvulescu (Corvinul Hunedoara);

156 – Georgian Honciu (Chindia Târgoviște), Lucian Ion (CS Tunari), Rareș Lazăr (Concordia Chiajna). 

Info: FRF

Foto: Steaua București

