Astăzi, de la ora 17:30, se joacă primul meci oficial al anului din Liga 2, FC Voluntari - Steaua, pe Stadionul ”Anghel Iordănescu” din orașul ilfovean.
PROGRAM Astăzi se reia Liga 2! Primul meci, primul derby, Steaua joacă pe ”Anghel Iordănescu”
Primele două echipe promovează direct în Superligă, următoarele două clasate dispută barajul de promovare.
După o așteptare de aproximativ două luni, meciurile din Liga 2. Prima etapă din 2026, cea cu numărul 18 a sezonului regular, începe astăzi și se încheie tocmai marți, 24 februarie, de Dragobete, scrie FRF pe site-ul oficial.
Corvinul Hunedoara, lider invincibil
Liderul la zi al competiției este Corvinul Hunedoara, 43 de puncte acumulate și 7 peste locul secund.
Mai apoi, diferența dintre ocupanta locului 2, Sepsi OSK (36 de puncte), și ocupanta locului 8, Steaua București (30 puncte), este de doar 6 puncte.
Ca de obicei, ”militarii” însă nu au drept de promovare în Superligă.
O luptă incendiară va fi, cu siguranță, și în a doua jumătate a clasamentului. În momentul de față, CS Tunari este codașa campionatului (8 puncte). Urmează, în ordine crescătoare, AFC Câmpulung-Muscel (9 puncte), Olimpia Satu Mare (10 puncte), CS Dinamo (12 puncte) și CSC Dumbrăvița (15 puncte).
Clasamentul din Liga 2
Programul etapei 18 din Liga 2, prima din 2026
joi, 19 februarie
17:30 FC Voluntari – Steaua București
sâmbătă, 21 februarie
11:00:
Metalul Buzău – FC Bacău
Gloria Bistrița – Ceahlăul Piatra Neamț
CSM Slatina – AFC Câmpulung Muscel
CS Afumați – CSC Dumbrăvița
Poli Iași – Olimpia Satu Mare
CSM Reșița – Chindia Târgoviște
12:00 CS Dinamo – Sepsi OSK Sfântu Gheorghe
duminică, 22 februarie
11:00 CS Tunari – CSC Șelimbăr
12:30 FC Bihor – ASA Târgu Mureș
marți, 24 februarie
17:30 Concordia Chiajna – Corvinul Hunedoara
Topul jucătorilor cu cele mai multe meciuri în Liga 2 care încă evoluează în acest eșalon
207 meciuri – Valentin Alexandru (Gloria Bistrița);
172 – Claudiu Apro (CSM Reșița);
166 – Robert Boboc (CSC Șelimbăr);
165 – Ionuț Năstăsie (CSM Slatina);
163 – Daniel Florea (Chindia Târgoviște);
159 – Marius Martac (Chindia Târgoviște), Viorel Lică (Corvinul Hunedoara);
158 – Nicolae Pîrvulescu (Corvinul Hunedoara);
156 – Georgian Honciu (Chindia Târgoviște), Lucian Ion (CS Tunari), Rareș Lazăr (Concordia Chiajna).
Info: FRF
Foto: Steaua București
Urmăriți SPORT.RO și pe Google News