Astăzi, de la ora 17:30, se joacă primul meci oficial al anului din Liga 2, FC Voluntari - Steaua, pe Stadionul ”Anghel Iordănescu” din orașul ilfovean.

După o așteptare de aproximativ două luni, meciurile din Liga 2. Prima etapă din 2026, cea cu numărul 18 a sezonului regular, începe astăzi și se încheie tocmai marți, 24 februarie, de Dragobete, scrie FRF pe site-ul oficial.

Corvinul Hunedoara, lider invincibil

Liderul la zi al competiției este Corvinul Hunedoara, 43 de puncte acumulate și 7 peste locul secund.

Mai apoi, diferența dintre ocupanta locului 2, Sepsi OSK (36 de puncte), și ocupanta locului 8, Steaua București (30 puncte), este de doar 6 puncte.

Ca de obicei, ”militarii” însă nu au drept de promovare în Superligă.

O luptă incendiară va fi, cu siguranță, și în a doua jumătate a clasamentului. În momentul de față, CS Tunari este codașa campionatului (8 puncte). Urmează, în ordine crescătoare, AFC Câmpulung-Muscel (9 puncte), Olimpia Satu Mare (10 puncte), CS Dinamo (12 puncte) și CSC Dumbrăvița (15 puncte).

Clasamentul din Liga 2