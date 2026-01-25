OFICIAL Plecare de la CFR Cluj chiar în timpul meciului câștigat cu FCSB!

Plecare de la CFR Cluj chiar în timpul meciului câștigat cu FCSB! Superliga
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

O nouă despărțire de clubul ardelean.

TAGS:
CFR ClujFCSBmohamed badamosiriga fcLetonia

Chiar în timpul meciului câștigat de CFR Cluj cu FCSB, 4-1 duminică seara pe Arena Națională, a fost oficializată o nouă despărțire de gruparea ardeleană.

Atacantul Mohamed Badamosi, internațional gambian de 27 de ani și 1,96 metri, a plecat după 6 meciuri, fără gol, în Superligă și a semnat cu Riga FC din Letonia.

”Suntem bucuroși să anunțăm că am ajuns oficial la o înțelegere cu atacantul internațional gambian de 27 de ani Mohamed Badamosi!

Bine ai venit la campioni!”, a precizat clubul din capitala Letoniei.

”În 2025, fotbalistul a fost achiziționat de faimosul club român <<Cluj>>, acolo unde atacantul a evoluat în 10 partide, cu un gol și un assist”, a mai pomenit Riga FC.

Badamosi s-a remarcat la CFR Cluj doar în Cupa României, acolo unde a jucat două meciuri, a înscris un gol și a oferit și o pasă decisivă.

Articol recomandat de stirileprotv.ro
Cum poți rămâne fără toți banii din conturi ori fără identitatea digitală. Hackerii aplică metoda „password spraying”
Cum poți rămâne fără toți banii din conturi ori fără identitatea digitală. Hackerii aplică metoda „password spraying”
ARTICOLE PE SUBIECT
Dinamo, egala lui FC Barcelona! Capitolul la care cele două echipe fac legea pe continent
Dinamo, egala lui FC Barcelona! Capitolul la care cele două echipe fac legea pe continent
ULTIMELE STIRI
Charalamobus aruncă prosopul: „Gata! Aștept decizia“
Charalamobus aruncă prosopul: „Gata! Aștept decizia“
Andre Duarte, DEZASTRU absolut la debutul pentru FCSB! Ce note a primit fundașul central portughez
Andre Duarte, DEZASTRU absolut la debutul pentru FCSB! Ce note a primit fundașul central portughez
Andrei Cordea, după ce s-a bucurat ostentativ la golul marcat FCSB-ului: „Nu înțeleg de ce m-au înjurat. Dau totul la CFR”
Andrei Cordea, după ce s-a bucurat ostentativ la golul marcat FCSB-ului: „Nu înțeleg de ce m-au înjurat. Dau totul la CFR”
Primul titular care pierde echipa, la FCSB: „Gata! Îl scot“
Primul titular care pierde echipa, la FCSB: „Gata! Îl scot“
Gigi Becali, gata să ia măsura pe care a evitat-o până acum în acest sezon dezastruos: ”E normal!”
Gigi Becali, gata să ia măsura pe care a evitat-o până acum în acest sezon dezastruos: ”E normal!”
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Nicolae Stanciu s-a decis și semnează: „Astăzi ajunge în țară!”

Nicolae Stanciu s-a decis și semnează: „Astăzi ajunge în țară!”

Revoluție la Inter! Cristi Chivu renunță la trei veterani importanți

Revoluție la Inter! Cristi Chivu renunță la trei veterani importanți

"Transferul anului" pleacă de la FCSB. Cum s-a ajuns în situația nedorită de Becali

"Transferul anului" pleacă de la FCSB. Cum s-a ajuns în situația nedorită de Becali

Două plecări de la FCSB în aceeași zi! Începe ”curățenia” de iarnă la campioana României

Două plecări de la FCSB în aceeași zi! Începe ”curățenia” de iarnă la campioana României

Atacantul a rupt tăcerea, după ce Gigi Becali a tot anunțat că îl transferă la FCSB

Atacantul a rupt tăcerea, după ce Gigi Becali a tot anunțat că îl transferă la FCSB

FCSB - CFR Cluj 1-4 | Dezastru pentru roș-albaștri! Formația lui Daniel Pancu umilește campioana României

FCSB - CFR Cluj 1-4 | Dezastru pentru roș-albaștri! Formația lui Daniel Pancu umilește campioana României



Recomandarile redactiei
Charalamobus aruncă prosopul: „Gata! Aștept decizia“
Charalamobus aruncă prosopul: „Gata! Aștept decizia“
Gigi Becali, gata să ia măsura pe care a evitat-o până acum în acest sezon dezastruos: ”E normal!”
Gigi Becali, gata să ia măsura pe care a evitat-o până acum în acest sezon dezastruos: ”E normal!”
Primul titular care pierde echipa, la FCSB: „Gata! Îl scot“
Primul titular care pierde echipa, la FCSB: „Gata! Îl scot“
Gigi Becali, scos din minți de fotbaliștii FCSB-ului după 1-4 cu CFR: „Nu avem” + Jucătorul iertat
Gigi Becali, scos din minți de fotbaliștii FCSB-ului după 1-4 cu CFR: „Nu avem” + Jucătorul iertat
Andrei Cordea, după ce s-a bucurat ostentativ la golul marcat FCSB-ului: „Nu înțeleg de ce m-au înjurat. Dau totul la CFR”
Andrei Cordea, după ce s-a bucurat ostentativ la golul marcat FCSB-ului: „Nu înțeleg de ce m-au înjurat. Dau totul la CFR”
Alte subiecte de interes
Dan Petrescu propune un jucător la naționala României: "Îi dau un sfat lui Mircea Lucescu / Să-ți aduci aminte de acest jucător"
Dan Petrescu propune un jucător la naționala României: "Îi dau un sfat lui Mircea Lucescu / Să-ți aduci aminte de acest jucător"
Dan Petrescu, înainte de CFR Cluj - Pafos: "Sunt clar mai buni decât noi, îmi dau fiori brazilienii lor. În România n-avem ca ei"
Dan Petrescu, înainte de CFR Cluj - Pafos: "Sunt clar mai buni decât noi, îmi dau fiori brazilienii lor. În România n-avem ca ei"
Thomas Darazs, antrenorul lui LASK, debutează în cupele europene contra lui FCSB! Ca jucător a înfruntat două cluburi din România
Thomas Darazs, antrenorul lui LASK, debutează în cupele europene contra lui FCSB! Ca jucător a înfruntat două cluburi din România
LASK Linz - FCSB, în play-off-ul Europa League, de la ora 20:00, EXCLUSIV pe VOYO!
LASK Linz - FCSB, în play-off-ul Europa League, de la ora 20:00, EXCLUSIV pe VOYO!
Anunțul lui Dan Petrescu! CFR Cluj nu se poate baza pe noul transfer
Anunțul lui Dan Petrescu! CFR Cluj nu se poate baza pe noul transfer
CFR Cluj nu se joacă! Cât a scos din buzunar Ioan Varga pentru înlocuitorul lui Louis Munteanu
CFR Cluj nu se joacă! Cât a scos din buzunar Ioan Varga pentru înlocuitorul lui Louis Munteanu
CITESTE SI
Ministrul Agriculturii: „Aproape 30% din terenul arabil din România este deținut de companii străine”

stirileprotv Ministrul Agriculturii: „Aproape 30% din terenul arabil din România este deținut de companii străine”

Angelina Jolie e istorie! Cine o înlocuiește în noul film „Tomb Raider”: Ea este noua Lara Croft

protv Angelina Jolie e istorie! Cine o înlocuiește în noul film „Tomb Raider”: Ea este noua Lara Croft

Un om de știință de la Harvard crede că a găsit locația exactă a Raiului. Unde s-ar afla

stirileprotv Un om de știință de la Harvard crede că a găsit locația exactă a Raiului. Unde s-ar afla

Guvernul renunță la plafonarea gazelor din 31 martie. Care este nota de plată după patru ani de aplicare a măsurii

stirileprotv Guvernul renunță la plafonarea gazelor din 31 martie. Care este nota de plată după patru ani de aplicare a măsurii

VIDEO VOYO.RO
UFC
UFC 324: Gaethje vs Pimblett


00:00
UFC
UFC Fight Night: Royval vs Kape


00:00
UFC
UFC 323: Dvalishvili vs Yan 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Tsarukyan vs Hooker


00:00
UFC
UFC 322: Della Maddalena vs. Makhachev


00:00
UFC
UFC Fight Night: Bonfim vs Brown


00:00
UFC
UFC Fight Night: Garcia vs Onama


00:00
UFC
UFC 321: Aspinall vs Gane


00:00
UFC
UFC Fight Night: de Ridder vs Hernandez


00:00
UFC
UFC Fight Night: Oliveira vs Fiziev


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!