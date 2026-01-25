Atacantul Mohamed Badamosi , internațional gambian de 27 de ani și 1,96 metri, a plecat după 6 meciuri, fără gol, în Superligă și a semnat cu Riga FC din Letonia.

Chiar în timpul meciului câștigat de CFR Cluj cu FCSB, 4-1 duminică seara pe Arena Națională, a fost oficializată o nouă despărțire de gruparea ardeleană.

”Suntem bucuroși să anunțăm că am ajuns oficial la o înțelegere cu atacantul internațional gambian de 27 de ani Mohamed Badamosi!

Bine ai venit la campioni!”, a precizat clubul din capitala Letoniei.

”În 2025, fotbalistul a fost achiziționat de faimosul club român <<Cluj>>, acolo unde atacantul a evoluat în 10 partide, cu un gol și un assist”, a mai pomenit Riga FC.

Badamosi s-a remarcat la CFR Cluj doar în Cupa României, acolo unde a jucat două meciuri, a înscris un gol și a oferit și o pasă decisivă.

