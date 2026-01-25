Sărbătorile de Iarnă au fost catastrofale pentru FCSB! Pentru că, înainte de pauza competițională, echipa ajunsese la o serie de opt meciuri fără eșec, în campionat. Acum, FCSB pierde tot!

După 0-1 cu FC Argeș, în această seară, campioana a fost răpusă și de CFR Cluj: 1-4. De amintit că, între cele două partide, a fost și înfrângerea usturătoare de la Zagreb, în Liga Europa: 1-4 cu Dinamo.

Așadar, în decurs de doar două săptămâni, FCSB aproape că și-a compromis șansele de calificare, atât în play-off-ul Superligii, cât și în fazele eliminatorii ale Ligii Europa.

După eșecul din această seară, FCSB e pe locul 11 în Superliga și tocmai a fost depășită și de CFR Cluj! Distanța față de locul 6, ultimul care duce în play-off, e de cinci puncte pentru campioana en-titre.

În etapele rămase din sezonul regulat, FCSB are următorul program:

*FCSB – Csikszereda (1 februarie)

*FCSB – FC Botoșani (5 februarie)

*Oțelul – FCSB (8 februarie)

*Universitatea Craiova – FCSB (14 februarie)

*FCSB – Metaloglobus (21 februarie)

*UTA – FCSB (28 februarie)

*FCSB – Universitatea Cluj (7 martie)

De amintit că, de când avem sistemul cu play-off și play-out, din 2015-2016, FCSB n-a ratat niciodată prezența în play-off!

