Andrei Cordea (26 de ani) nu a avut sub nicio formă milă de FCSB în derby-ul cu CFR Cluj. Cordea a înscris pentru 3-1, în minutul 49, și s-a bucurat foarte tare împotriva fostei sale echipe, deși este gruparea la care a evoluat cel mai mult în carieră.
Andrei Cordea, bucurie imensă după golul din FCSB - CFR Cluj 1-4
Cordea a urlat de fericire pe teren și s-a îmbrățișat cu coechipierii săi. Mai mult decât atât, aripa dreapta a imitat celebrarea lui Jude Bellingham, starul lui Real Madrid, după fiecare reușită.
Fanii FCSB l-au taxat, la rândul lor, pe Andrei Cordea. Reporterul Sport.ro a confirmat că suporterii roș-albaștrilor l-au înjurat pe Cordea.
Andrei Cordea a ajuns la 10 goluri în 22 de jocuri pentru CFR Cluj, fiind la doar două reușite în spatele golgheterului campionatului Alexandru Dobre (Rapid).
- 95 de meciuri, 16 goluri și 13 pase de gol a adunat Cordea la FCSB, cu care are în palmares Superliga din sezonul 2023-2024.
Echipele de strat în FCSB - CFR Cluj
- FCSB (4-2-3-1): Târnovanu - V. Crețu, Ngezana, Duarte, Pantea - Cisotti, Alhassan - Miculescu, Olaru, M. Toma - Bîrligea
- Rezerve: Udrea, Zima, Graovac, Dawa, Kiki, Lixandru, Politic, Radunovic, Oct. Popescu, A. Stoian, Thiam, D. Popa
- Antrenor: Elias Charalambous
- CFR Cluj (4-3-3): M. Popa - Kun, Sinyan, M. Ilie, Camora - Păun, T. Keita, Djokovic - Cordea, Aliev, Korenica
- Rezerve: Vâlceanu, Gal, Abeid, Braun, Masic, Muhar, Perianu, Fică, Sfaiț, Biliboc, Slimani
- Antrenor: Daniel Pancu