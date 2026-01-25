Primul titular care pierde echipa, la FCSB: „Gata! Îl scot“

Andrei Cordea, după ce s-a bucurat ostentativ la golul marcat FCSB-ului: „Nu înțeleg de ce m-au înjurat. Dau totul la CFR”

Andrei Cordea (26 de ani) nu a avut sub nicio formă milă de FCSB în derby-ul cu CFR Cluj. Cordea a înscris pentru 3-1, în minutul 49, și s-a bucurat foarte tare împotriva fostei sale echipe, deși este gruparea la care a evoluat cel mai mult în carieră.

Andrei Cordea, bucurie imensă după golul din FCSB - CFR Cluj 1-4

Cordea a urlat de fericire pe teren și s-a îmbrățișat cu coechipierii săi. Mai mult decât atât, aripa dreapta a imitat celebrarea lui Jude Bellingham, starul lui Real Madrid, după fiecare reușită.

Fanii FCSB l-au taxat, la rândul lor, pe Andrei Cordea. Reporterul Sport.ro a confirmat că suporterii roș-albaștrilor l-au înjurat pe Cordea.

Andrei Cordea a ajuns la 10 goluri în 22 de jocuri pentru CFR Cluj, fiind la doar două reușite în spatele golgheterului campionatului Alexandru Dobre (Rapid).

95 de meciuri, 16 goluri și 13 pase de gol a adunat Cordea la FCSB, cu care are în palmares Superliga din sezonul 2023-2024.

Echipele de strat în FCSB - CFR Cluj