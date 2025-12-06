La aproape o lună după meciul Bosnia – România (3-1), la Zenica, Denis Drăguș (26 de ani) are un motiv de consolare: nu e singurul fotbalist de nivel înalt, care a „reușit“ să-și ruineze echipa, în doar câteva minute!

Dacă atacantul român a văzut „roșu“, la Zenica, la doar 3 minute după intrarea sa pe teren, astăzi, Luke O'Nien (31 de ani), fundașul celor de la Sunderland, a fost foarte aproape de a-l egala pe Drăguș!

În Manchester City - Sunderland, fotbalistul englez a fost introdus pe teren, în minutul 88, la scor de 3-0 pentru gazde. Deși meciul era deja jucat, O'Nien a făcut o prostie monumentală care îi va aduce o suspendare de minim două etape!

În minutul 90+3, O'Nien a avut o intrare criminală pe tibia adversarului pentru care, în mod șocant, a văzut „galben“ într-o primă fază. Firește, centralul întâlnirii a fost chemat să revadă faza pe monitorul de la marginea terenului. Încă de când arbitrul se îndrepta spre monitor, O'Nien a început să meargă spre afara gazonului, fiind conștient că va fi eliminat. Ceea ce s-a și întâmplat, după ce arbitrul și-a corectat greșeala, înlocuind „galbenul“ lui O'Nien cu „roșu“, după cum se poate vedea aici.

