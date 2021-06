Diana Belbita, complet de nerecunoscut! Cum s-a pozat in costum de baie?

Cele mai recente fotografii de pe pagina personala de Instagram o arata mai in forma ca niciodata, mai increzatoare ca oricand si...foarte tatuata. In plus, Diana are in aceste poze parul foarte lung, detaliu care o face foarte feminina. Iar in costum de baie arata impecabil.

Viata din Ferma si chiar cea din Romania sunt lasate demult departe, desi Diana si-a vizitat de curand familia. Multi se asteptau ca tanara sa inceapa sa se afiseze din ce in ce mai des cu Marius Craciun, castigatorul de la FERMA, mai ales ca ce doi au pastrat legatura. Cu toate acestea, Diana a ales sa paraseasca Romania, iar Marius a declarat ca intre ei e doar o prietenie sincera.

Diana Belbita e fosta practicanta de judo, multipla campioana de Kempo, campioana la kickboxing si luptatoare profesionista de MMA.