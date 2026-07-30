GALERIE FOTO Final de absență. Carlos Alcaraz a revenit la antrenamente intense: când va juca primul turneu

Final de absență. Carlos Alcaraz a revenit la antrenamente intense: când va juca primul turneu Tenis
Marcu Czentye
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Carlos Alcaraz poate reapărea într-un final încins de sezon, în circuitul ATP.

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Carlos AlcarazantrenamentrevenireTenis ATP
Din articol

Carlos Alcaraz a revenit la antrenamente, după accidentarea suferită la încheietura mâinii drepte, în primăvara acestui an.

Învins de Jannik Sinner în finala tunreului ATP Masters 1000 de la Monte-Carlo, jucătorul din Murcia a sperat că va avea parte de o revanșă, însă, în turneul ATP 500 de la Barcelona din aprilie, a câștigat în van un meci, deoarece și-a agravat accidentarea.

Carlos Alcaraz, în cărți pentru a participa la ultimul turneu de mare șlem al anului, US Open

  • 14 aprilie este data ultimului meci oficial jucat de Carlos Alcaraz.
  • 22 de victorii a strâns Alcaraz în 2026, în primele 25 de partide jucate.

Perioada de recuperare s-a întins pe durata a trei luni și jumătate, dar, înainte ca luna iulie să se încheie, Alcaraz trăiește satisfacția de a fi revenit la antrenamente intense, pe terenul de tenis.

Într-un videoclip lansat pe Instagram, Alcaraz le-a oferit un mare motiv de speranță fanilor săi, arătând că se mișcă alert pe terenul de tenis și că poate lovi mingea fără dureri.

Obiectivul principal propus de medici, pe care Alcaraz îl are de îndeplinit, în aceste zile, este de a putea juca fără să acuze un disconfort major.

Carlos Alcaraz

  • Carlos alcaraz iw 2026 california ca
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Alcaraz țintește o participare la Cincinnati

Dacă Alcaraz va trece cu brio de această primă săptămână în care își propune să se antreneze în mod regulat pe terenul de tenis, prezența la US Open devine un scenariu tot mai probabil.

Programat pentru 30 august, startul Openului American e la o lună distanță, iar Alcaraz ar avea timp, în situația optimistă, chiar și de un turneu pregătitor, înainte de întrecerea de mare șlem de la New York, pe care a câștigat-o de două ori, în 2022 și în 2025.

Turneul ATP Masters 1000 de la Cincinnati, Ohio, va debuta în data de 13 august.

Turneele ratate de Carlos Alcaraz

Accidentat pe zgura de la Barcelona, Carlos Alcaraz a absentat, în 2026, de la o serie importantă de competiții, în ATP.

A lipsit de la turneele ATP Masters 1000 din Madrid, Roma și Canada, dar și la turneul ATP 500 de la Queen's, dincolo de turneele de mare șlem de la Roland Garros și Wimbledon.

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