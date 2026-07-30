Carlos Alcaraz a revenit la antrenamente, după accidentarea suferită la încheietura mâinii drepte, în primăvara acestui an.

Învins de Jannik Sinner în finala tunreului ATP Masters 1000 de la Monte-Carlo, jucătorul din Murcia a sperat că va avea parte de o revanșă, însă, în turneul ATP 500 de la Barcelona din aprilie, a câștigat în van un meci, deoarece și-a agravat accidentarea.

Carlos Alcaraz, în cărți pentru a participa la ultimul turneu de mare șlem al anului, US Open

14 aprilie este data ultimului meci oficial jucat de Carlos Alcaraz.

22 de victorii a strâns Alcaraz în 2026, în primele 25 de partide jucate.

Perioada de recuperare s-a întins pe durata a trei luni și jumătate, dar, înainte ca luna iulie să se încheie, Alcaraz trăiește satisfacția de a fi revenit la antrenamente intense, pe terenul de tenis.

Într-un videoclip lansat pe Instagram, Alcaraz le-a oferit un mare motiv de speranță fanilor săi, arătând că se mișcă alert pe terenul de tenis și că poate lovi mingea fără dureri.

Obiectivul principal propus de medici, pe care Alcaraz îl are de îndeplinit, în aceste zile, este de a putea juca fără să acuze un disconfort major.