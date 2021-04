Sabalenka, declaratie aroganta dupa ce a batut-o pe Halep dupa doar o ora de joc: "Nu am dormit suficient azi-noapte, deci nu am vrut sa stau prea mult pe teren"

Aryna Sabalenka a oferit o declaratie indrazneata dupa victoria obtinuta in timp record in fata Simonei Halep.

Aryna Sabalenka a oferit o declaratie indrazneata pe suprafata de joc, imediat dupa incheierea semifinalei castigate in defavoarea Simonei Halep in cadrul turneului WTA 500 de la Stuttgart.

Intrebata despre modul in care isi va petrece restul serii, avand in vedere ca meciul s-a incheiat intr-un timp mai scurt decat cel asteptat. Sabalenka a invins-o pe Halep in minimum de seturi dupa doar 65 de minute de joc.

"Nu am dormit suficient azi-noapte, deci nu am vrut sa stau prea mult pe teren. Simona a luptat bine si a jucat bine fiecare punct; nu a fost usor; a trebuit sa ma concentrez pe fiecare minge, dar a fost un meci bun din partea mea. Nu am fost surprinsa, eram pregatita pentru acest tip de joc. Zgura se potriveste jocului meu, abia astept finala de maine," a declarat Aryna Sabalenka dupa meciul castigat in dauna Simonei Halep, scor 6-3, 6-2.

In ultimul act, Sabalenka se va duela cu liderul mondial, Ashleigh Barty.