Simona Halep, sincera dupa eliminarea de la Stuttgart: "Nu cred ca am putut sa fac prea multe!" | Urmeaza Madrid: "Acolo sunt mereu rasfatata, va veni si prietenul meu!"

Simona Halep a parasit Stuttgart cu destinatia Madrid, unde va participa la turneul patronat de Ion Tiriac.

Simona Halep a reactionat cu calm la esecul dur inregistrat in semifinalele turneului WTA 500 de la Stuttgart, faza competitionala in care a cedat in fata Arynei Sabalenka (7 WTA), scor 6-3, 6-2.

"O sa mananc o ciocolata si ma voi relaxa cat mai mult. Sunt frustrata de felul in care s-a terminat la Stuttgart si chiar un pic suparata, dar sunt sigura ca data viitoare ma voi prezenta mai bine in fata ei," a spus Simona Halep la conferinta de presa organizata dupa esecul cu Aryna Sabalenka.

Din punct de vedere tactic, Simona Halep a lasat de inteles ca conditiile de zgura indoor, mai rapide decat zgura outdoor au avantajat-o pe sportiva din Belarus, pe care nu a reusit sa o impinga suficient de mult in spatele liniei de fund a terenului advers.

"Nu cred ca am facut prea multe, nu prea am putut sa fac prea multe. Am incercat sa merg si mai in spate, am incercat sa fiu si agresiva, dar ea a jucat extraordinar de bine, cu o putere remarcabila. Mi-a fost foarte greu sa stau mai aproape in joc, in meci. A fost prea rapid, s-a terminat prea repede. A servit foarte bine Sabalenka, nu prea a gresit, iar cand nu greseste este greu de invins. Consider ca as fi putut sa o imping mai in spate, dar n-am avut timp. Au ajutat-o si conditiile de aici. A fost o saptamana buna si plec optimista de aici. Am jucat bine doua meciuri, toata saptamana a fost buna. O sa invat din meciul cu Sabalenka si o sa joc mai bine in urmatorul meci," a spus Simona Halep intr-un interviu acordat jurnalistului Gabriel Morariu.

Cat despre planurile pe termen scurt, Simona Halep nu se opreste aici; competitia de la Stuttgart a fost doar incalzirea pentru cele mai mari trei turnee de zgura pe care le va juca in acest sezon: Madrid, Roma si Roland Garros.

"Merg direct la Madrid, nu ma intorc in tara. Trebuie sa ma duc cu trei zile inainte, ca sa respect regula bulei de protectie. E un turneu special, pentru ca e al domnului Tiriac si acolo mereu ma simt extraordinar de bine. Imi plac conditiile, sunt rasfatata; o sa am oameni dragi alaturi, vine prietenul meu, o sa fie un turneu frumos, indiferent de rezultat, o sa ma bucur din plin," a adaugat Halep pentru Digi Sport.

Pentru semifinala jucata la Stuttgart, Simona Halep va incasa un cec in valoare de $38,000 si va inregistra un plus de 85 de puncte in clasamentul WTA.

Turneul WTA 1000 de la Madrid va avea loc in perioada 29 aprilie - 8 mai.