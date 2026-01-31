Ziua de sâmbătă, 31 ianuarie, a marcat debutul celei de-a șasea ediții a turneului Transylvania Open, însă veștile dinspre BT Arena nu au fost cele mai bune pentru fanii tenisului românesc. Singurele reprezentante ale noastre prezente în calificări au părăsit competiția încă din runda inaugurală.



Briana Szabo a cedat fără drept de apel în fața italiencei Lucrezia Stefanini, scor 1-6, 1-6, în timp ce Mara Gae a fost învinsă în două seturi de poloneza Maja Chwalinska, scor 2-6, 3-6. Deși au beneficiat de suportul publicului clujean, diferența de experiență și-a spus cuvântul în fața unor adversare mai bine cotate.



Duminică, 1 februarie, spectacolul continuă cu partidele decisive pentru accesul pe tabloul principal, dar și cu primele patru meciuri oficiale de simplu. Din păcate, România nu va avea nicio reprezentantă la simplu în a doua zi a competiției.



Suporterii le vor putea vedea însă la lucru pe tricolore în proba de dublu. Perechea Miriam Bulgaru/Mara Gae va intra pe teren, la fel ca Irina Bara, care face echipă cu Ekaterine Gorgodze. Transylvania Open se vede exclusiv pe VOYO.



Programul zilei de duminică la Transylvania Open

Ziua de duminică programează meciuri intense atât pe Terenul Central, cât și pe Terenul 2, miza fiind calificarea pe tabloul principal sau avansarea în turul secund.



Terenul 1



11:00 Lucrezia Stefanini - Tamara Zidansek



Daria Snigur - Aliona Bolsova Zadoinov



15:30 Antonia Ruzic - Yue Yuan



18:00 Ella Seidel - Anna Bondar



Mayar Sherif - Oleksandra Oliynykova



Terenul 2



11:00 Kaitlin Quevedo - Iryna Shymanovich



Leyre Romero Gormaz - Maja Chwalinska



15:30 Miriam Bulgaru/Mara Gae - Veronika Erjavec/Tiantsoa Rakotomanga Rajaonah



17:00 Sara Sorribes Tormo - Viktoriya Tomova



Irina Bara/Ekaterine Gorgodze - Aneta Kucmova/Aneta Laboutkova



Cu cine joacă favoritele gazdelor



Tragerea la sorți a scos în cale adversare dificile pentru jucătoarele din România acceptate direct pe tabloul principal. Capul de afiș este deținut de Sorana Cîrstea și Jaqueline Cristian, cele mai bine clasate românce din competiție.



Iată duelurile româncelor din primul tur:

