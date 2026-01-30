Alcaraz - Zverev
scor 6-4, 7-6 (5), 6-7 (3), 6-7 (4), 7-5
5 ore și 27 de minute
cea mai lungă semifinală din istoria Openului Australian
VIDEO Alcaraz, peste Djokovic, Federer, Nadal, Sinner, Edberg, Agassi și Lendl: spaniolul a rescris istoria tenisului, la Melbourne
Carlos Alcaraz, felicitat personal de Novak Djokovic pentru una dintre marile performanțe ale carierei.
Supraviețuind în meci și învingându-l pe Alexander Zverev, în cea mai lungă semifinală din istoria Openului Australiei, Carlos Alcaraz a stabilit un record istoric în Era Open.
Tenismenul din Murcia a devenit cel mai tânăr jucător care atinge finala în fiecare dintre cele patru turnee de mare șlem, derulate la Melbourne, Paris, Wimbledon și New York.
Alcaraz, cel mai tânăr tenismen care devine finalist în toate cele patru turnee majore
La 22 de ani și 258 de zile, Carlos Alcaraz corectează recordul deținut anterior de Jim Courier, care a bifat această performanță la vârsta de 22 de ani și 308 zile, notează OptaAce.
Jucătorii care au jucat finala tuturor turneelor de mare șlem în Era Open
- Rod Laver
- Ken Rosewall
- Ivan Lendl
- Stefan Edberg
- Jim Courier
- Andre Agassi
- Roger Federer
- Rafael Nadal
- Novak Djokovic
- Andy Murray
- Jannik Sinner
- Carlos Alcaraz
Imediat după ce Alcaraz s-a calificat în finala Openului Australian 2026, Djokovic s-a apropiat de spaniol pentru a-l felicita, făcându-și timp pentru acest gest deși era preocupat de pregătirea meciului cu Sinner.
Alcaraz, cel mai tânăr tenismen care joacă patru finale de Grand Slam consecutive
Mai mult, Carlos Alcaraz l-a depășit pe rivalul Jannik Sinner într-o altă performanță istorică. Spaniolul a devenit cel mai tânăr jucător din Era Open care se califică în patru finale de Grand Slam consecutive.
Anteriorul deținător al recordului a fost elevul australianului Darren Cahill, Jannik Sinner, care a semnat acest rezultat uluitor la 23 de ani și 318 zile.
