Alcaraz - Zverev scor 6-4, 7-6 (5), 6-7 (3), 6-7 (4), 7-5 5 ore și 27 de minute cea mai lungă semifinală din istoria Openului Australian

Supraviețuind în meci și învingându-l pe Alexander Zverev, în cea mai lungă semifinală din istoria Openului Australiei, Carlos Alcaraz a stabilit un record istoric în Era Open.

Tenismenul din Murcia a devenit cel mai tânăr jucător care atinge finala în fiecare dintre cele patru turnee de mare șlem, derulate la Melbourne, Paris, Wimbledon și New York.

Alcaraz, cel mai tânăr tenismen care devine finalist în toate cele patru turnee majore

La 22 de ani și 258 de zile, Carlos Alcaraz corectează recordul deținut anterior de Jim Courier, care a bifat această performanță la vârsta de 22 de ani și 308 zile, notează OptaAce.

Jucătorii care au jucat finala tuturor turneelor de mare șlem în Era Open

Rod Laver

Ken Rosewall

Ivan Lendl

Stefan Edberg

Jim Courier

Andre Agassi

Roger Federer

Rafael Nadal

Novak Djokovic

Andy Murray

Jannik Sinner

Carlos Alcaraz

Imediat după ce Alcaraz s-a calificat în finala Openului Australian 2026, Djokovic s-a apropiat de spaniol pentru a-l felicita, făcându-și timp pentru acest gest deși era preocupat de pregătirea meciului cu Sinner.

