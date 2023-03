Cum își explică Iga Swiatek cel mai dur eșec suferit ca număr 1 WTA: „O situație nouă pentru mine”

Iga Swiatek (21 de ani, 1 WTA) a cedat în fața Elenei Rybakina, scor 6-2, 6-2, în semifinalele turneului WTA 1000 de la Indian Wells.

De cinci ori și-a pierdut serva jucătoarea din Polonia, care a acuzat dureri costale. „O înfrângere dură în această seară. Am dat totul, dar Elena a fost jucătoarea mai bună. Din nefericire, simt disconfort și durere în coaste. A fost o provocare să concurez la cel mai înalt nivel, în aceste condiții. Mă voi consulta cu echipa mea și voi folosi aceste zile pentru a mă recupera,” a relatat Iga Swiatek pe Twitter, lăsând de înțeles că participarea sa la Miami este acum pusă sub semnul întrebării.

????Tough one tonight. I gave it all but Elena was a better player. Unfortunately I'm feeling discomfort and pain in my ribs and it was challenging for me to compete at my highest level. I will consult with my team and I will definitely use these next days to recover. See you soon! pic.twitter.com/e5ZPwJp1d7