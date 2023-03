Lider detașat în clasamentul WTA de peste 50 de săptămâni, Iga Swiatek (21 de ani) a suferit o nouă înfrângere drastică, după eșecul pe care Barbora Krejcikova i l-a administrat în ultimul act al competiției WTA 1000 de la Dubai.

Dacă sportiva din Republica Cehă a depășit-o pe poloneză scor 6-4, 6-2, în finala din Emiratele Arabe Unite, Elena Rybakina a oprit-o pe campioana en-titre, în semifinalele întrecerii de la Indian Wells, la capătul unei partide în care a cedat doar patru game-uri.

Another straight sets win over the World No.1 in 2023 ????

Elena Rybakina drops 4 games to Swiatek, knocking out the defending champion!#TennisParadise pic.twitter.com/53AtdT6Mdd