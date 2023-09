Aryna Sabalenka (25 de ani) este sigură că va deveni noul număr 1 al clasamentului WTA, după încheierea turneului de la US Open.

Sportiva bielorusă a beneficiat de eliminarea prematură suferită de rivala sa, Iga Swiatek, în faza optimilor de finală, rundă în care a cedat în fața Jelenei Ostapenko, deși a condus cu 1-0 la seturi.

Aryna Sabalenka: „Aș fi vrut să decidem lupta pe teren. M-am întristat când am auzit că Swiatek a pierdut.”

„În primul rând, sinceră să fiu, nu mă îndoiam că Swiatek nu va ajunge în finală. Depindea doar de mine dacă voi reuși să ajung în finală sau nu.

Și chiar am vrut să am această bătălie și să decidem totul pe teren. Dar m-am întristat, când am aflat că a pierdut,” a fost dezvăluirea sinceră făcută de Aryna Sabalenka, la conferința de presă organizată după meciul cu Daria Kasatkina.

„Pentru asta am muncit tot anul. Încă nu pot să cred.”

Întrebată despre bucuria performanței de a deveni număr 1 WTA, Aryna Sabalenka a răspuns, zicând: „Înseamnă mult pentru mine. În tot acest an m-am antrenat foarte mult pentru a atinge acest obiectiv, de a deveni număr unu mondial.

Într-adevăr, înseamnă mult și pentru familia mea și... sincer, e de neînțeles, ceva nebunesc. Încă nu pot să cred. Și chiar m-am temut că voi fi distrasă de această veste astăzi. Așa că am fost foarte concentrată. Nu am vrut să pierd niciun punct astăzi,” a completat Sabalenka, după calificarea în sferturile de finală ale Openului American.

Sabalenka, în sferturile US Open 2023 fără set pierdut

Aryna Sabalenka a învins-o pe Daria Kasatkina, scor 6-1, 6-3, pentru a-și fixa o întâlnire în faza sferturilor US Open cu Qinwen Zheng, din China, care a eliminat-o pe Ons Jabeur. Sabalenka nu a pierdut niciun set în primele patru meciuri disputate la New York, în acest an.

Împotriva Igăi Swiatek, Aryna Sabalenka are palmares negativ, scor 3-5 la meciuri. În ediția 2022 a Openului American, Swiatek a trecut de Sabalenka în semifinale, scor 3-6, 6-1, 6-4.