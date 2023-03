Și cu recordul Simonei Halep cum rămâne? Situația incredibilă în care se regăsește jucătoarea din România

Simona Halep (31 de ani, 19 WTA) absentează din tenisul profesionist începând cu luna octombrie a anului trecut, când a fost suspendată din cauza testului anti-doping eșuat la US Open, după înfrângerea suferită în primul tur.

Rezultatul pozitiv la Roxadustat o menține pe jucătoarea din Constanța în situația incertă în care poate doar să spere la o revenire cât mai curândă în circuitul WTA.

