Firma de securitate cibernetică Bitdefender a anunţat, marţi, că a descoperit un val de escrocherii online, care utilizează site-uri aproape identice cu magazinul oficial de produse ale Jocurilor Olimpice de la Milano-Cortina, pentru a păcăli cumpărătorii din Europa şi Statele Unite.

Bitdefender Labs, divizia avansată de cercetare, a declarat că escrocheria se răspândeşte prin intermediul reclamelor frauduloase de pe platformele Meta, care promovează reduceri de până la 80% la produse olimpice presupus oficiale.

Utilizatorii care dau click pe reclame sunt redirecţionaţi către site-uri web similare, concepute pentru a colecta detalii de plată, adrese de domiciliu, numere de telefon, conturi de e-mail şi, în unele cazuri, chiar acreditări de conectare. Victimele pot primi bunuri contrafăcute sau nimic şi riscă să le fie compromise datele personale.

Bitdefender, o companie românească de talie mondială

Potrivit Bitdefender, companie fondată în 2001 în România, escrocheria se bazează pe replici extrem de convingătoare din magazinul oficial al Jocurilor Olimpice.

Biroul de presă al Jocurilor Olimpice de iarnă Milano-Cortina 2026 a declarat că ''este conştient de site-uri web neautorizate care utilizează în mod abuziv marca Jocurilor şi acestea sunt raportate prompt autorităţilor competente'' pentru a fi eliminate.

Site-urile frauduloase utilizează fotografii de produse, scheme de culori, elemente de branding şi colecţii de mărfuri identice.

Multe dintre domeniile false au fost înregistrate la doar câteva zile distanţă şi sunt promovate prin intermediul paginilor de Facebook nou create. Bitdefender a declarat că acest lucru sugerează o infrastructură coordonată, construită pentru a se roti rapid şi a evita detectarea.

Multe dintre site-urile false dispar în câteva ore sau zile de la procesarea plăţilor, fără a lăsa nicio posibilitate de rambursare. Dar există diferenţe subtile pot dezvălui frauda. Magazinul oficial promovează oferte precum ''Înscrie-te şi economiseşte 15%'', în timp ce site-urile clonate promovează ''Înscrie-te şi economiseşte 80%''.

Potrivit Agerpres, Bitdefender a recomandat verificarea detaliilor de înregistrare a domeniului, atenţia la reducerile extreme şi verificarea istoricului paginilor de Facebook care promovează ofertele. Amploarea operaţiunii sofisticate înseamnă că mii de utilizatori ar putea fi în pericol pe măsură ce se apropie sfârşitul Jocurilor Olimpice.