România a fost la un pas de a avea trei jucătoare în faza ultimelor opt, în turneul WTA 250 de la Birmingham. Gabriela Ruse (24 de ani, 55 WTA) a pierdut însă, scor 2-6, 6-2, 5-7 partida din optimi, în fața chinezoaicei Shuai Zhang (33 de ani, 54 WTA), la capătul unei lupte de două ore.

Serviciul a încurcat-o mai mult decât a ajutat-o pe Gabriela Ruse în această partidă strânsă, în care a comis 17 duble greșeli și a servit 12 ași.

While it is easy to be sad that Gabi lost, there are so many positives you can take away too. After losing the 1st set she refocused and dominated the 2nd. And was never out of it in the 3rd. Shuai Zhang defeated Gabriela Ruse 6-2, 2-6, 7-5. pic.twitter.com/s5J6xlZtT0