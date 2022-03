Cum a refuzat Ion Țiriac gradul de general și ce spune despre Dinamo: „Mă doare să văd unde a ajuns. Am fost milițian”

Ion Țiriac (82 de ani) regretă evoluția clubului de fotbal Dinamo București, actualmente clasat pe locul 14 în Liga 1, la 7 puncte distanță de ocupanta „lanternei roșii,” Gaz Metan Mediaș.

În emisiunea „Prietenii lui Ovidiu,” miliardarul român și-a amintit de vremurile în care a mâncat la Ministerul Apărării Naționale și explică motivele pentru care a refuzat să i se acorde gradul de general.

Ion Țiriac: „Mă deranjează un singur lucru, că trebuie să-i spun lui Năstase 'domn general.'”

„Nu pot să mă bag la fotbal. E altă meserie, alt total, pe care nu îl înțeleg. Nu știu cum am ajuns și la fotbal în halul ăsta. Mă doare rău de tot unde a ajuns Dinamo. Am fost milițian, am mâncat pâine de la Minister 20 de ani. Am avut grad, mai mititel, nu ca Năstase, dar e în regulă.

E foarte adevărat că, după Jocurile Olimpice de la Atena, eram pe listă și am fost aprobat de președintele de atunci (Ion Iliescu) să primesc un grad de general.

Respectuos, m-am dus la Cotroceni și am spus: 'Domnule, nu vă supărați. Nu merit eu asta. Nu am fost nici campion mondial, nici campion olimpic. Nenea Ivan are mai multă nevoie de asta și mi-am permis să spun chiar și numele Lipă.

Mă deranjează un singur lucru, că trebuie să-i spun lui Năstase 'domn general.' Are grad de două ori mai înalt decât mine,” i-a spus miliardarul Ion Țiriac jurnalistului Ovidiu Ioanițioaia, în cel mai recent interviu acordat.