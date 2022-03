Ilie Năstase a răspuns imediat când a fost întrebat de spanioli cine e "The GOAT" în tenisul mondial

Primul lider din istoria ATP, Ilie Năstase, a oferit un interviu pentru cotidianul spaniol Marca.

Dublul câștigător de turnee de Grand Slam a fost chestionat și pe o temă care face deliciul fanilor: "THE GOAT (Greatest of All Time)". Spaniolii care îi acordă lui Rafael Nadal materiale ample zi de zi au așteptat să audă de la fostul președinte al FRT răspunsul dorit, ținând cont și de faptul că "Matadorul" i-a întrecut pe rivalii săi, Roger Federer și Novak Djokovic, la capitolul titluri cucerite de GS.

Năstase a oferit o replică elegantă și a mizat pe turneele de Grand Slam.

"Este clar că dacă întrebarea este cine are cele mai mari titluri, răspunsul este Nadal. Dacă vorbim despre cel mai bun vreodată, există și alți factori. Roger Federer are un talent impresionant... Dar nu există nicio îndoială că Rafa are 21 de turnee de Grand Slam, iar Federer și Djokovic nu", a spus Ilie Năstase, pentru Marca.

Ilie Năstase a câștigat 83 de titluri ATP în carieră, dintre care două de Grand Slam, la US Open (1972) și la Roland Garros (1973). Bucureșteanul și-a adjudecat de patru ori Turneul Campionilor, în timp ce cu echipa României a jucat de trei ori finala Cupei Davis.

21 de titluri de Grand Slam a cucerit Nadal

20 de titluri de Grand Slam a câștigat Federer

20 de titluri de Grand Slam a strâns Djokovic

