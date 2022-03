A fost inaugurată sala de sport "Ivan Patzaichin"! Mesaj impresionant

Ivan Patzaichin s-a stins din viață pe 5 septembrie, anul trecut, după o lungă suferință.

Nimeni nu l-a uitat însă pe marele campion, un om care avea o vorbă bună pentru fiecare, o enciclopedie de sport care îi susținea pe exponenenți din diferite discipline și participa la diverse turnee,pentru a fi alături de tricolori.

Pe contul de Facebook al "Amiralului" au fost prezentate poze și un mesaj puternic despre sala care îi va purta numele. Complexul a fost inaugurat de Ivona, fiica legendarului fost sportiv de la CS Dinamo.

"Ivona, fiica lui Ivan, a participat astăzi (n.r.: - ieri) la inaugurarea sălii de sport din comuna #Greci, jud #Tulcea, ce se va numi de azi înainte #IvanPatzaichin.

Ne place să credem că numele său va încuraja copiii să vină aici în număr cât mai mare să facă sport, să aspire la performanță și să deprindă rigoarea pe care ți-o dă practicarea sportului.

Ivan a sprijinit întotdeauna sportul de masă, sportul în școli, la vârste fragede, pentru că de aici se nasc campionii. Dar, mai mult decât atât, mișcarea îi ajută pe cei ce o practică să crească armonios.

Cel de-al doilea sport practicat de el în timpul studiilor a fost handbalul, așa că deschiderea sălii de sport s-a făcut cu o demonstrație de #handbal", au scris administratorii paginii de Facebook Ivan Patzaichin.

Ivan Patzazichin a participat la cinci ediții ale Jocurilor Olimpice, prima fiind în 1968, și a reprezentat de fiecare dată cu cinste România. Are șapte medalii în total, patru de aur și trei de argint, fiind al patrulea cel mai medaliat sportiv român la Jocurile Olimpice.

"Totdeauna am fost mândru că sunt român şi bucuros să reprezint România. Întotdeauna am dorit să câştig, deşi foarte puţină lume ştie că nu uşor se câştigă şi foarte puţină lume ştie că nu am început aproape nimic cu dreptul, de fiecare dată trebuia să mi se întâmple ceva, şi trebuia să reiau lupta, să lupt din nou să realizez ceea ce mi-am propus", spunea Patzaichin, în 2019.