Sorana Cîrstea (41 WTA) a părăsit Australian Open 2026 în turul secund, după ce a fost învinsă de fostul lider mondial Naomi Osaka (17 WTA).

Naomi OsakaAustralian Open 2026Sorana Cirstea
La capătul unui meci care a durat aproape două ore, Naomi Osaka a trecut de Sorana Cîrstea în trei seturi, scor 6-3, 4-6, 6-2. Cele două jucătoare au avut un schimb de replici destul de dur la fileu, după ultimul punct al jocului.

Sorana Cîrstea, prima reacție după conflictul cu Naomi Osaka

Naomi Osaka a fost nevoită să apeleze la un time-out medical, la scorul de 2-1, în setul decisiv, dar și la câteva strigăte între servicii, pentru a perturba starea de concentrare a româncei.

În interviul acordat pentru Eurosport, Sorana Cîrstea a recunoscut că a fost afectată de pauzele provocate de Naomi Osaka în decisiv.

"A fost un meci per-total bun, cu suișuri și coborâșuri. Pentru mine, cheia a fost începutul de meci. Am avut 2-0 și ceva șanse să fac 3-0. Sincer, trebuia să câștig în două seturi. La nivelul acesta, dacă nu îți iei șansele, imediat se schimbă momentul și toată lumea joacă bine.

Am fost destul de mulțumită de setul doi. Începusem să intru în ritm, să găsesc soluții. În al treilea set, au fost acele opriri, dus la baie, chemat fizioterapeutul, m-au scos din ritm. Chiar și așa, am avut foarte multe șanse de care n-am știut să profit. Pe final, ea a jucat mult mai bine decât mine. A fost un meci bun, mult peste un tur 2 de Grand Slam, însă, din păcate, cineva trebuie să câștige și cineva trebuie să piardă", a spus Sorana Cîrstea.

Întrebată despre conflictul de la final cu Naomi Osaka, când i-a reproșat niponei că nu a fost fair-play strigând în momentele dintre puncte, Sorana Cîrstea a răspuns scurt: "Nu vreau să discut. Cred că au fost 5 secunde de discuție. Acesta a fost ultimul meu meci la Australian Open, iar cei 20 de ani de carieră cred că cântăresc mult mai mult decât 5 secunde de discuție cu Naomi Osaka la fileu".

Pentru Sorana Cîrstea, care va împlini 36 de ani în aprilie, a fost ultima ediție de Australian Open din carieră.

"E foarte greu să spun dacă am regrete. Normal, aș fi vrut să joc mult mai bine azi și să câștig, dat sunt recunoscătoare pentru tot ce am trăit în acești 20 de ani. Iubesc tenisul, îl fac din pasiune și am o carieră mult mai lungă decât m-aș fi așteptat vreodată. La final rămân doar amintirile frumoase", a mai spus Sorana.

