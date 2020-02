Cum a reactionat Novak Djokovic la primirea vestii retragerii Mariei Sharapova: "Imi pare rau, dar poate fi mandra de ea insasi" | VIDEO cu sarbul imitand-o pe rusoaica 

Liderul ATP a reactionat la vestea retragerii Mariei Sharapova invitand intreg stadionul la o runda de aplauze pentru jucatoarea din Rusia.

Novak Djokovic s-a calificat lesne in sferturile de finala ale turneului ATP de la Dubai, invingandu-l expeditiv in optimi pe germanul Philipp Kohlschreiber (36 de ani, 80 WTA), scor 6-3, 6-1 dupa doar 60 de minute de joc.

Sarbul a tinut sa isi aloce mare parte a interviului sustinut pe teren dupa meci anuntului facut de Maria Sharapova cu privire la retragerea sa din tenis: "Tocmai ce am auzit vestea si as vrea sa invit stadionul sa o aplaude pentru tot ceea ce a facut de-a lungul carierei sale", si-a inceput Novak Djokovic discursul, aplaudand la randul sau performantele Mariei Sharapova.



Novak Djokovic: "Imi pare rau ca a trebuit sa isi incheie cariera cu o accidentare"



"Merita aplauzele noastre, e o luptatoare minunata, dedicata la maximum. Puterea vointei sale de a depasi toate obstacolele pe care le-a infruntat, in mod special in ultimii 5-6 ani - accidentari, operatii, lupta de a reveni pe teren, dorinta de a juca tenis - toate acestea au aratat mentalitatea de campioana pe care o are. Imi pare rau ca a trebuit sa isi incheie cariera din cauza accidentarilor, dar a avut rezultate fantastice si poate sa fie mandra de ea", a mai spus Novak Djokovic.

Novak Djokovic va juca in sferturile competitiei din Emiratele Arabe Unite impotriva rusului Karen Khachanov, numar 7 ATP, dar pana atunci fanii tenisului isi vor aminti cu drag de momentul magic in care campionul sarb a imitat-o pe tenismena rusoaica.