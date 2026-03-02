Unirea Slobozia a cedat, scor 1-2, în fața celor de la Rapid București, în etapa a 29-a din Superligă. La final, antrenorul gazdelor nu a mai intrat în vestiar, afectat de un nou eșec.

Rapid a deschis scorul prin Daniel Paraschiv, în minutul 24, și a intrat în avantaj la pauză. Unirea a egalat în minutul 57 prin Alex Albu, însă giuleștenii au dat lovitura decisivă zece minute mai târziu, prin Alex Dobre.

Negru de supărare, Niculescu n-a mai putut să intre în vestiar după meci

După meci, Alex Albu și-a onorat prezența la flash-interviuri și a dezvăluit că Niculescu nu a fost prezent în vestiar.

„Mister nu a venit în vestiar. Este supărat. E normal, toată lumea e supărată. Chiar dacă am jucat cu cele mai bune echipe, asta nu e o scuză. Trebuie să intri pe teren cu gândul la victorie”, a spus mijlocașul de 32 de ani.

În urma acestui meci, Universitatea Craiova este lider, cu 59 de puncte, urmată de Rapid, cu 55, și Dinamo, cu 52. U Cluj are 51 de puncte, CFR Cluj 50, iar FC Argeș a prins ultimul loc de play-off, cu 49.

În subsol, Unirea Slobozia ocupă locul 14, cu 24 de puncte, peste FC Hermannstadt (20) și Metaloglobus București (11).