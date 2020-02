AVEM MEDALIE la Tokyo? Nadia Comaneci o vede pe Simona Halep favorita la castigarea unei medalii olimpice in Japonia: declaratia facuta de gimnasta legendara 

Nadia Comaneci prevesteste o medalie olimpica adjudecata de Simona Halep la Tokyo in 2020.

Nadia Comaneci isi doreste sa ia presiunea de pe umerii Simonei Halep in 2020, an olimpic in care numarul 2 WTA are ca principal obiectiv castigarea unei medalii la Tokyo.

"Nu cred ca are niciun fel de presiune pentru ca deja a castigat doua Grand Slam-uri si cred ca vrea sa faca 'check the box' la Olimpiada din Tokyo. Pe hartie ar trebui sa aiba o medalie, dar nu stiu daca ar fi o mare dezamagire daca nu s-ar intampla", a spus Nadia Comaneci.

Nadia Comaneci: "Pe hartie, Simona ar trebui sa castige o medalie la Tokyo"



"Ea are un palmares bogat si faptul ca va fi acolo, la Tokyo si va participa alaturi de echipa Romaniei e un plus extrem de mare. E o mandrie speciala sa vezi steagul romanesc ridicat in intreaga lume", a fost completarea declaratiei gimnastei care a castigat 9 medalii olimpice, dintre care cinci de aur.

Two amazing Romanian women-Simona Halep and Nadia Comaneci#Romania pic.twitter.com/Jjrbc17qRd — PositiveNewsRomania (@PositiveRomania) June 10, 2018

Referitor la afirmatia Nadiei, Simona a recunoscut ca o medalie la Tokyo este principalul obiectiv pentru acest an: "Acesta este obiectivul pentru anul 2020. Sper sa fie o medalie, nu conteaza ce fel, dar sa fie o medalie", a afirmat Halep, care va juca la JO 2020 atat la simplu, cat si la dublu feminin si dublu mixt.

Jocurile Olimpice de la Tokyo, a 32-a editie a Olimpiadei de Vara se vor desfasura intre vineri, 24 iulie si duminica, 9 august 2020.