Sorana Cîrstea (112 WTA) și-a făcut un cadou nemaipomenit, cu o zi înaintea startului Openului American.

Pe hardul din Cleveland, Ohio, sportiva din țara noastră a pornit din calificări și a ajuns fără set pierdut în finala competiției, în care o va întâlni pe americanca Ann Li (69 WTA).

A șaptea finală de turneu WTA pentru Sorana Cîrstea, în carieră

Campioană în acest an la Madrid, în proba de dublu, alături de Anna Kalinskaya, Sorana Cîrstea nu mai jucase o finală de simplu de patru ani.

Dacă în sferturile de finală Sorana Cîrstea a eliminat-o pe a 19-a jucătoare a lumii, Liudmila Samsonova, românca și-a confirmat experiența superioară în semifinala cu Anastasia Zakharova (23 de ani, 100 WTA).



6-1, 7-5 s-a impus Cîrstea, în mai puțin de optzeci de minute de joc.



În proba individuală, Sorana Cîrstea va juca sâmbătă, 23 august, după ora 21:30, cea de-a șaptea finală de turneu WTA în carieră.