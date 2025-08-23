GALERIE FOTO Sorana Cîrstea, în finala turneului WTA de la Cleveland. Câți ani au trecut de la ultima finală jucată

Marcu Czentye
La 35 de ani, ca la 18: Sorana Cîrstea are șansa de a cuceri al treilea titlu WTA de simplu.

Sorana Cîrstea (112 WTA) și-a făcut un cadou nemaipomenit, cu o zi înaintea startului Openului American.

Pe hardul din Cleveland, Ohio, sportiva din țara noastră a pornit din calificări și a ajuns fără set pierdut în finala competiției, în care o va întâlni pe americanca Ann Li (69 WTA).

A șaptea finală de turneu WTA pentru Sorana Cîrstea, în carieră

Campioană în acest an la Madrid, în proba de dublu, alături de Anna Kalinskaya, Sorana Cîrstea nu mai jucase o finală de simplu de patru ani.

Dacă în sferturile de finală Sorana Cîrstea a eliminat-o pe a 19-a jucătoare a lumii, Liudmila Samsonova, românca și-a confirmat experiența superioară în semifinala cu Anastasia Zakharova (23 de ani, 100 WTA).

6-1, 7-5 s-a impus Cîrstea, în mai puțin de optzeci de minute de joc. 

În proba individuală, Sorana Cîrstea va juca sâmbătă, 23 august, după ora 21:30, cea de-a șaptea finală de turneu WTA în carieră.

Cîrstea, aproape de al treilea titlu WTA al carierei, în proba individuală

A câștigat două, la Tashkent și Istanbul, în 2008, respectiv 2021, când a învins adversare de renume: Sabine Lisicki și Elise Mertens.

Cîrstea a pierdut finalele de la Budapesta, Canada, Tashkent și Strasbourg în fața Giselei Dulko, a Serenei Williams, a lui Alison Van Uytvanck și, pe cea mai recentă, disputată în urmă cu patru ani, în favoarea Barborei Krejcikova. 

Salt de 24 de locuri în clasament. Sorana Cîrstea revine în top 90 WTA

Consecință a finalei în care s-a calificat la Cleveland, Sorana Cîrstea urcă până pe locul 88 al clasamentului mondial și are ocazia de a începe US Open de pe locul 71, în caz de victorie împotriva lui Ann Li.

€18,357 și-a asigurat Sorana Cîrstea prin calificarea în ultimul act competițional, pe când trofeul ridicat în Ohio i-ar aduce un cec de €31,016.

Ce s-a întâmplat înainte ca profesoara din Craiova să fie ucisă cu sălbăticie de soțul ei. Femeia i-a spus fiicei să fugă
Mesajul clar al lui Dumfries! Diferențele dintre Chivu și Inzaghi: &bdquo;Sunt impresionat&rdquo;
Noul antrenor al lui Ianis Hagi a cedat: &rdquo;Ca să rezum: Un dezastru!&rdquo;
Mihai Teja a tras concluzia după o nouă &icirc;nfr&acirc;ngere &icirc;n Superligă: &bdquo;Am dominat Rapidul, Dinamo&rdquo;
Claudiu Petrila a explicat de ce nu a dat m&acirc;na cu Costel G&acirc;lcă: &rdquo;Doamne ferește!&rdquo;
Scoțienii au numit jucătorul care poate fi decisiv &icirc;n returul FCSB - Aberdeen: &bdquo;Una dintre vedetele echipei&rdquo;
MERCATO VARĂ 2025 | Aici ai toate transferurile făcute de echipele din Liga 1

Ianis Hagi și-a dat acordul și semnează! Ce salariu va avea la noua sa echipă

Ce adversare ar putea &icirc;nt&acirc;lni FCSB &icirc;n faza principală Europa League dacă va trece de Aberdeen

MERCATO ANGLIA 2025 | Vezi aici toate transferurile făcute &icirc;n Premier League. EXCLUSIV, pe VOYO!

Gigi Becali a comentat demisia lui Dan Petrescu de la CFR Cluj: &rdquo;Mi-a zis nevastă-mea! M-am bucurat!&rdquo;

Mutare-fulger &icirc;n Gruia după plecarea lui Dan Petrescu! Ioan Varga s-a &icirc;nțeles cu antrenorul care a reușit eventul cu CFR Cluj

Zelenski: &bdquo;Ultimele atacuri ale Rusiei dezvăluie adevăratele intenţii ale Moscovei&rdquo;. Rușii au lovit o fabrică americană

Decăderea lui &rdquo;Brad Pitt de Franța&rdquo;. Superbul actor este acum de nerecunoscut și trăiește din pensia alimentară a copiilor

Cum vor fi &icirc;ncasați banii din conturile de pensii private. Limita p&acirc;nă la care vom putea primi &icirc;ntreaga sumă deodată

Dua Lipa a &icirc;mplinit 30 de ani. Povestea din spatele succesului. GALERIE FOTO

