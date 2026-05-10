Ardelenii au primit vizita giuleștenilor sâmbătă seară, de la ora 21:00, într-un meci care a contat pentru etapa cu numărul 8 din play-off-ul Superligii României.

La capătul celor 90 de minute, formația dirijată de Cristiano Bergodi s-a impus cu 1-0, grație reușitei lui Dorin Codrea din minutul 17 al meciului.

Gabi Balint face praf o echipă din play-off: ”E terminată!”

Gabi Balint, fost internațional român, a vorbit despre Rapid, echipă care aspira la titlu la finalul sezonului regulat, dar care nu a impresionat absolut deloc în partea a doua a campionatului.

Balint a semnalat faptul că Rapid pare o echipă ”terminată”, în ideea în care vrea să termine mai repede campionatul. La Cluj, Rapid nu a avut niciun șut pe poartă și a bifat al patrulea eșec consecutiv în play-off.

”Rapid a schimbat, au recâștigat posesia. Nu au pus pericol, totuși. Nu ai cum să marchezi, să finalizezi. Doar asta a fost pozitiv pentru Rapid, posesia.

Cei de la ”U” Cluj mai puteau să mai marcheze. Rapid se vede că e o echipă terminată. Parcă vrea să se termine campionatul. Nu ajung să finalizeze. Jocul a fost mereu slab.

Mie îmi place Gâlcă. E curios. Vorbim și de calitatea jucătorilor. Ești în play-off, trebuie să faci ceva. Ceva nu e în regulă. Dobre a fost un jucător important în campionat, dar în play-off, nimic”, a spus Gabi Balint, potrivit Digi Sport.

Rapid nu a câștigat în play-off decât primul meci, cel cu Dinamo, din Giulești (3-2). Au urmat două remize, un rezultat de egalitate, apoi eșecuri pe linie pentru echipa pregătită de Costel Gâlcă.

