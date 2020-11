Game of Thrones, varianta moldoveneasca! Maia Sandu a castigat primul tur al alegerilor prezidentiale, cu un avans mic in fata lui Dodon

Candidatul PAS, sprijinit de Romania, UE si SUA, Maia Sandu, si candidatul sustinut de PSRM si Rusia, Igor Dodon, au acces in turul doi al scrutinului prezidential din Republica Moldova.

Desi toti ochii sunt atintiti acum catre SUA, unde maine vor avea loc alegeri prezidentiale disputate, cu o campanie electorala tensionata, cu o prezenta record pentru votul anticipat si cel prin corespondenta, dar si cu un scor foarte strans intre republicanul Donald Trump si democratul Joe Biden, mai aproape de Romania are loc un alt scrutin istoric.

Comisia Electorala Centrala de la Chisinau a facut publice rezultatele preliminare, dupa prelucrarea tuturor proceselor verbale. Astfel, in turul I, Maia Sandu (Partidul Actiune si Solidaritate), candidat care se bucura, conform presei moldovenesti, de sprijinul Romaniei, UE si SUA, a acumulat circa 487.000 de voturi, echivalentul la 36.16%, in timp ce pentru Igor Dodon, candidat independent (sustinut de Partidul Socialistilor) si un preferat al Rusiei, si-au dat votul aproape 440.000 de alegatori (32.61%). Cei doi candidati s-au intalnit in turul secund si in 2016, cand Dodon (52.11% / 834.081 voturi) a castigat in fata lui Sandu (47.89% / 766.592 voturi). In primul tur, socialistul obtinuse atunci cu 9 procente mai mult.

Maia Sandu a fost votata masiv in Diaspora, acolo unde a obtinut peste 70% din voturile moldovenilor (103.110 de voturi), mare parte din cele 146.000 de voturi date in sectiile din strainatate, in timp ce Dodon a luat doar 3.6%. In Romania au fost deschise 13 sectii de votare, deoarece circa 1 milion de basarabeni detin cetatenia romana si pe cea moldoveneasca, dar cea mai mare prezenta la vot a fost in Italia, Marea Britanie, Franta si Germania. Al doilea tur de scrutin al alegerilor prezidentiale va avea loc pe 15 noiembrie.

Pentru turul secund, Maia Sandu va putea conta pe ajutorul si pe alegatorii lui Andrei Nastase (Partidul Platforma Demnitate si Adevar / 3.26%), Octavian Ticu (Partidul Unitatii Nationale / 2.01%), Tudor Deliu (Partidul Liberal Democrat din Moldova / 1.37%) si Dorin Chirtoaca (Miscarea Politica Unirea / 1.20%), in timp ce Igor Dodon va lua o parte dintre voturile date acum pentru Renato Usatai (Partidul Nostru / 16.90%) si Violeta Ivanov (Partidul SOR / 6.49%), dar multi alegatori ai ultimilor doi candidati au anuntat deja ca nu se prezinta la vot pentru turul al doilea al alegerilor.

Alegerile prezidentiale din Moldova au fost tensionate, dupa ce au aparut imagini cu Igor Dodon, care sugerau ca era finantat de Rusia si de Vlad Plahotniuc, dar si informatii ca s-ar fi intalnit cu oligarhul moldovean, dat acum in urmarire internationala, in timpul unei vizite la Muntele Athos. De asemenea, alegatorii din Transnistria au fost adusi cu autobuzele la vot, iar mai multe sectii de votare din strainatate au fost inchise inainte ca toti oamenii aflati la coada sa poata vota, ceea ce ar putea aduce o prezenta la vot marita in Diaspora.