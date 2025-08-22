Sfertfinalistă la US Open, în 2023, Sorana Cîrstea ajunge la a 64-a participare a carierei pe tabloul principal al unui Grand Slam.

Număr 50 WTA, Jaqueline Cristian caută prima victorie a carierei pe tabloul principal al Openului American; a 67-a în lume, Gabriela Ruse revine la New York după ce, anul trecut, a ajuns până în turul al treilea, pe când Sorana Cîrstea (112 WTA) și-ar putea consuma ultima participare a carierei într-un turneu de mare șlem.

Din perspectiva clasamentului, Gabriela Ruse va avea cel mai dificil meci, în fața Dariei Kasatkina (17 WTA), care joacă acum sub steagul Australiei.

Jaqueline Cristian o va întâlni pe exploziva americancă Danielle Collins (59 WTA), care își va lua, prin această participare, rămas-bun tenisului de turneu de mare șlem.

Semifinalistă la Cleveland, jucătoarea din Târgoviște va primi replica unei argentinience tinere, pe nume Solana Sierra (21 de ani, 75 WTA).

Sorana Cîrstea a fost singura jucătoare din țara noastră care a avut o doză de șansă, în urma tragerii la sorți.

Ce îi recomandă Mats Wilander Soranei Cîrstea pentru US Open 2025

În săptămâna premergătoare US Open 2025, Eurosport a intermediat pentru Sport.ro un dialog cu legendarul Mats Wilander (60 de ani).

Întrebat care ar trebui să fie abordarea Soranei Cîrstea la US Open 2025, posibil ultimul turneu de mare șlem din cariera sportivei din România, Mats Wilander a replicat:



„Cred că, în primul rând, ar trebui să abordeze acest turneu cu gândul de a câștiga câteva meciuri. Am văzut-o jucând cu Iga Swiatek, la Cincinnati, și cred că a făcut un meci foarte bun.

Suedezul a evidențiat voința Soranei Cîrstea de a reveni după accidentare



Dar sentimentul ar trebui să fie de mândrie. Să fie atât de mândră de cariera ei, de abilitatea ei și de voința pe care a arătat-o pentru a reveni după accidentare și pentru a redeveni o amenințare pentru cele mai bune jucătoare din lume.



Cred că ar trebui să se mândrească cu ceea ce a realizat și să fie încrezătoare în modul în care lovește mingea.

„Sorana Cîrstea e din nou o amenințare pentru cele mai bune jucătoare din lume.”



Ar putea, poate, să aibă din nou un parcurs grozav la un turneu de mare șlem, fie că e ultimul sau nu.



Când începi să joci, nu cred că mai contează dacă ești la al 16-lea US Open sau la a 64-a participare într-un turneu de mare șlem. Cred că va ieși pe teren și va încerca să treacă de câteva tururi. Ar fi o încheiere grozavă pentru cariera ei,” a declarat Mats Wilander pentru Sport.ro, într-un dialog intermediat de Eurosport.

