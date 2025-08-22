GALERIE FOTO Adversarele româncelor în primul tur al US Open 2025: doar Sorana Cîrstea a avut noroc

Adversarele rom&acirc;ncelor &icirc;n primul tur al US Open 2025: doar Sorana C&icirc;rstea a avut noroc Tenis
Marcu Czentye
Data publicarii:
Data actualizarii:

România are trei reprezentante pe tabloul principal al Openului American 2025.

TAGS:
Gabriela RuseJaqueline CristianUS Open 2025Tenis WTASorana Cirstea
Din articol

US Open 2025 începe duminică, 24 august, iar tenisul feminin românesc va trimite trei jucătoare în proba individuală a competiției propriu-zise.

În ordinea poziției ocupate în clasamentul mondial, Jaqueline Cristian, Gabriela Ruse și Sorana Cîrstea vor evolua în turneul de la Flushing Meadows cu obiective diferite.

Obiective diferite pentru Cristian, Ruse și Cîrstea, la New York

Număr 50 WTA, Jaqueline Cristian caută prima victorie a carierei pe tabloul principal al Openului American; a 67-a în lume, Gabriela Ruse revine la New York după ce, anul trecut, a ajuns până în turul al treilea, pe când Sorana Cîrstea (112 WTA) și-ar putea consuma ultima participare a carierei într-un turneu de mare șlem.

Sfertfinalistă la US Open, în 2023, Sorana Cîrstea ajunge la a 64-a participare a carierei pe tabloul principal al unui Grand Slam.

Sorana Cîrstea

  • Sorana cirstea cincinnati 2025
×
ÎNAPOI LA ARTICOL

Tragere la sorți cu rezultat nedorit

Sorana Cîrstea a fost singura jucătoare din țara noastră care a avut o doză de șansă, în urma tragerii la sorți.

Semifinalistă la Cleveland, jucătoarea din Târgoviște va primi replica unei argentinience tinere, pe nume Solana Sierra (21 de ani, 75 WTA).

Jaqueline Cristian o va întâlni pe exploziva americancă Danielle Collins (59 WTA), care își va lua, prin această participare, rămas-bun tenisului de turneu de mare șlem.

Din perspectiva clasamentului, Gabriela Ruse va avea cel mai dificil meci, în fața Dariei Kasatkina (17 WTA), care joacă acum sub steagul Australiei.

Jaqueline Cristian și Gabriela Ruse

  • Jaqueline cristian imago
×
ÎNAPOI LA ARTICOL

Ce îi recomandă Mats Wilander Soranei Cîrstea pentru US Open 2025

În săptămâna premergătoare US Open 2025, Eurosport a intermediat pentru Sport.ro un dialog cu legendarul Mats Wilander (60 de ani).

Întrebat care ar trebui să fie abordarea Soranei Cîrstea la US Open 2025, posibil ultimul turneu de mare șlem din cariera sportivei din România, Mats Wilander a replicat:

„Cred că, în primul rând, ar trebui să abordeze acest turneu cu gândul de a câștiga câteva meciuri. Am văzut-o jucând cu Iga Swiatek, la Cincinnati, și cred că a făcut un meci foarte bun.

Suedezul a evidențiat voința Soranei Cîrstea de a reveni după accidentare

Dar sentimentul ar trebui să fie de mândrie. Să fie atât de mândră de cariera ei, de abilitatea ei și de voința pe care a arătat-o pentru a reveni după accidentare și pentru a redeveni o amenințare pentru cele mai bune jucătoare din lume.

Cred că ar trebui să se mândrească cu ceea ce a realizat și să fie încrezătoare în modul în care lovește mingea.

„Sorana Cîrstea e din nou o amenințare pentru cele mai bune jucătoare din lume.”

Ar putea, poate, să aibă din nou un parcurs grozav la un turneu de mare șlem, fie că e ultimul sau nu. 

Când începi să joci, nu cred că mai contează dacă ești la al 16-lea US Open sau la a 64-a participare într-un turneu de mare șlem. Cred că va ieși pe teren și va încerca să treacă de câteva tururi. Ar fi o încheiere grozavă pentru cariera ei,” a declarat Mats Wilander pentru Sport.ro, într-un dialog intermediat de Eurosport.

Articol recomandat de stirileprotv.ro
Răspunsul dat de ministrul Educației, după ce a fost întrebat dacă școala va începe pe 8 septembrie: Foarte greu să vă spun
Răspunsul dat de ministrul Educației, după ce a fost &icirc;ntrebat dacă școala va &icirc;ncepe pe 8 septembrie: Foarte greu să vă spun
ULTIMELE STIRI
Fotbalistul din Superliga care l-a dat pe spate pe Giovanni Becali: &bdquo;Viteză, goluri, prezență!&rdquo;
Fotbalistul din Superliga care l-a dat pe spate pe Giovanni Becali: „Viteză, goluri, prezență!”
Craiova, cea mai bună. FCSB, atitudine de echipă mică. CFR, rușinea Rom&acirc;niei
Craiova, cea mai bună. FCSB, atitudine de echipă mică. CFR, rușinea României
Reacția lui Mihai Stoica după plecarea lui Dan Petrescu de la CFR Cluj: &bdquo;Eram convins&rdquo;
Reacția lui Mihai Stoica după plecarea lui Dan Petrescu de la CFR Cluj: „Eram convins”
Victorie mare pentru Sorana C&icirc;rstea: rom&acirc;nca s-a calificat &icirc;n semifinalele turneului WTA de la Cleveland. Următoarea oponentă
Victorie mare pentru Sorana Cîrstea: românca s-a calificat în semifinalele turneului WTA de la Cleveland. Următoarea oponentă
Fără milă! Jucătorii lui Hacken, reacție de ne&icirc;nțeles după ce Dan Petrescu și-a dat demisia de la CFR Cluj: &rdquo;Doamne, ce tare!&rdquo;
Fără milă! Jucătorii lui Hacken, reacție de neînțeles după ce Dan Petrescu și-a dat demisia de la CFR Cluj: ”Doamne, ce tare!”
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Daniel B&icirc;rligea cere intervenția UEFA după Aberdeen &ndash; FCSB: &rdquo;Să facă o anchetă, ceva!&rdquo;

Daniel Bîrligea cere intervenția UEFA după Aberdeen – FCSB: ”Să facă o anchetă, ceva!”

Reacția lui Neluțu Varga după Hacken - CFR Cluj 7-2. Ce a spus despre demisia lui Dan Petrescu

Reacția lui Neluțu Varga după Hacken - CFR Cluj 7-2. Ce a spus despre demisia lui Dan Petrescu

Aberdeen - FCSB 2-2 a fost pe VOYO | Echipa calificată &icirc;n Europa League se decide la București

Aberdeen - FCSB 2-2 a fost pe VOYO | Echipa calificată în Europa League se decide la București

MERCATO VARĂ 2025 | Aici ai toate transferurile făcute de echipele din Liga 1

MERCATO VARĂ 2025 | Aici ai toate transferurile făcute de echipele din Liga 1

Gigi Becali a numit MVP-ul din Aberdeen - FCSB: De departe numărul 1! Cel mai bun meci de c&acirc;nd e la noi

Gigi Becali a numit MVP-ul din Aberdeen - FCSB: "De departe numărul 1! Cel mai bun meci de când e la noi"

Anunțul făcut de antrenorul lui Al Gharafa la c&acirc;teva zile după &icirc;nt&acirc;lnirea Florinel Coman - Gigi Becali

Anunțul făcut de antrenorul lui Al Gharafa la câteva zile după întâlnirea Florinel Coman - Gigi Becali

CITESTE SI
Zelenski: &bdquo;Ultimele atacuri ale Rusiei dezvăluie adevăratele intenţii ale Moscovei&rdquo;. Rușii au lovit o fabrică americană

stirileprotv Zelenski: „Ultimele atacuri ale Rusiei dezvăluie adevăratele intenţii ale Moscovei”. Rușii au lovit o fabrică americană

Decăderea lui &rdquo;Brad Pitt de Franța&rdquo;. Superbul actor este acum de nerecunoscut și trăiește din pensia alimentară a copiilor

protv Decăderea lui ”Brad Pitt de Franța”. Superbul actor este acum de nerecunoscut și trăiește din pensia alimentară a copiilor

Cum vor fi &icirc;ncasați banii din conturile de pensii private. Limita p&acirc;nă la care vom putea primi &icirc;ntreaga sumă deodată

stirileprotv Cum vor fi încasați banii din conturile de pensii private. Limita până la care vom putea primi întreaga sumă deodată

Dua Lipa a &icirc;mplinit 30 de ani. Povestea din spatele succesului. GALERIE FOTO

stirileprotv Dua Lipa a împlinit 30 de ani. Povestea din spatele succesului. GALERIE FOTO

VIDEO VOYO.RO
UFC
(RO) UFC Fight Night: Johnny Walker vs. Zhang Mingyang


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Johnny Walker vs. Zhang Mingyang


00:00
UEFA Europa League
Rezumat: Aberdeen - FCSB


00:00
UEFA Europa League
Aberdeen - FCSB


00:00
UFC
UFC 319: Dricus du Plessis vs. Khamzat Chimaev


00:00
UFC
(RO) UFC 319: Dricus du Plessis vs. Khamzat Chimaev


00:00
UEFA Europa League
FC DRITA - FCSB


00:00
UEFA Europa League
Rezumat: FC DRITA - FCSB


00:00
UFC
UFC Fight Night: Dolidze vs Hernandez


00:00
UEFA Europa League
Rezumat: FCSB - FC DRITA


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!