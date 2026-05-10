În turul trei de pe zgură, de la Openul Italian WTA 1000 Roma, Sorana Cîrstea (numărul 27 WTA) a reușit să o învingă pe Aryna Sabalenka (numărul 1 WTA) în decisiv, după 2-6, 6-3 și 7-5.

Cîrstea o va întâlni în optimile de finală de la Openul Italiei pe Linda Noskova (numărul 13 WTA) luni, 11 mai, de la ora 12:00

CTP aplaudă performanța Soranei Cîrstea: ”Marea măciucară de fițe Sabalenka! Zen Sorana!”

După victoria la care a reacționat și Simona Halep, și Cristian Tudor Popescu a aplaudat performanța Soranei Cîrstea, care a răpus ”killer-ul” tenismenelor, Aryna Sabalenka, după două ore și un sfert.

”Zen Sorana! După o viață în tenis în care uriașul ei talent a fost mâncat de psihicul labil, de ieșirile necontrolate până la absurd, iat-o pe Sorana inteligentă în joc și senină ca un budist zen, învingând-o pe nr. 1 mondial, marea măciucară de fițe Sabalenka!

Cu greu cred că oamenii se pot schimba; Sorana Cîrstea mi-a demonstrat că se poate. Ar fi păcat ca tocmai acum, când e la maximum ca jucătoare, să fie ultimul ei an în tenis!”, a scris Cristian Tudor Popescu pe rețelele social media.

Victoria obținută de Sorana Cîrstea în fața Arynei Sabalenka reprezintă prima din cariera sa împotriva unui număr 1 mondial

Ce au scris americanii după ce Sorana Cîrstea a trimis-o acasă pe Sabalenka

Publicația americană Tennis World a elogiat victoria Soranei Cîrstea, de două ori sfertfinalistă în turneele de Mare Șlem. Americanii au subliniat care a fost tactica pe care a mizat jucătoarea din Târgoviște.

"Arina Sabalenka părea să controleze complet meciul timp de mai bine de un set și jumătate — conducea cu 6-2, 2-0 și dicta jocul prin forța loviturilor sale obișnuite, însă Sorana Cîrstea a schimbat treptat ritmul partidei.

Momentul-cheie a venit în setul al doilea, când Cîrstea a încetat să mai încerce să răspundă lovitură cu lovitură și a început să prelungească schimburile, obligând-o pe Sabalenka să se deplaseze mai mult și să greșească mai des. De la 2-3, Cîrstea a câștigat patru game-uri consecutive, reușind break-uri succesive pentru a închide setul cu 6-3.

În decisiv, încrederea Soranei a crescut vizibil. Break-ul pentru 4-3 a pus-o pe Sabalenka sub presiune reală pentru prima dată în tot meciul, iar timeout-ul medical care a urmat a sugerat că sportiva din Belarus avea probleme serioase la zona lombară sau la șold.

Chiar și după intervenția medicală, Sabalenka a încercat să revină, însă deplasarea și sincronizarea ei nu mai erau la nivelul obișnuit. Cîrstea și-a păstrat calmul în final și a încheiat revenirea spectaculoasă cu 2-6, 6-3, 7-5, una dintre cele mai importante victorii ale carierei sale și una dintre cele mai mari surprize de la Italian Open", au scris cei de la Tennis World.