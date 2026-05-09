Reacția portughezilor după surpriza anunțată de Gică Hagi în lotul României

Reacția portughezilor după surpriza anunțată de Gică Hagi în lotul României Nationala
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Gică Hagi, noul selecționer al României, a anunțat vineri lotul preliminar pentru prima sa acțiune - amicalele cu Georgia (2 iunie) și Țara Galilor (6 iunie).

TAGS:
Ianis StoicaEstrela AmadoraPortugaliaGica HagiEchipa Nationala
Din articol

În lotul preliminar anunțat de Gică Hagi, care cuprinde doar fotbaliști aflați la cluburi din străinătate, se regăsesc patru nume care nu au debutat încă la prima reprezentativă: Tony Strata (Vitoria Guimaraes), Otto Hindrich (Legia Varșovia), Marius Corbu (Ferencvaros) și Ianis Stoica (Estrela Amadora).

Ce scrie presa portugheză despre convocarea lui Ianis Hagi la naționala României

Despre convocarea în premieră a lui Ianis Stoica a scris și presa portugheză, care a vorbit despre posibilitatea ca fostul atacant de la FC Hermannstadt să își îndeplinească unul dintre obiectivele carierei.

"După ce a reușit să se afirme la Estrela Amadora, așa cum demonstrează cele nouă meciuri consecutive ca titular, Ianis Stoica poate fi aproape de realizarea unuia dintre obiectivele carierei sale: debutul la echipa națională mare a României. Mijlocașul ofensiv român se află printre preconvocații selecționerului Gheorghe Hagi pentru meciurile amicale contra Georgiei și Țării Galilor", a scris ziarul portughez O Jogo, în ediția tipărită de sâmbătă.

"Ianis Stoica se află printre preconvocații României pentru meciurile amicale cu Georgia și Țara Galilor. Extrema lui Estrela, în vârstă de 23 de ani, are deja mai multe selecții la loturile de tineret ale țării sale, însă se află în atenția selecționerului Gheorghe Hagi și, într-un viitor apropiat, ar putea debuta pentru prima reprezentativă a României", a notat și A Bola.

  • Ianis stoica 10
×
ÎNAPOI LA ARTICOL

Ianis Stoica se luptă pentru evitarea retrogradării cu Estrela

În 32 de meciuri jucate la Estrela Amadora, Ianis Stoica a marcat 4 goluri. Ultima sa reușită a venit în eșecul cu Moreirense (2-3), de pe 2 mai.

Echipa lui Ianis Stoica are 5 înfrângeri consecutive în prima ligă din Portugalia și ocupă locul 15, ultimul care asigură salvarea de la retrogradare, cu 28 de puncte în 32 de etape.

  • 19 meciuri și 3 goluri a strâns Ianis Stoica la naționala U21 a României. Vara trecută a jucat în toate cele trei meciuri de la Campionatul European.

Lotul României pentru partidele amicale cu Georgia și Țara Galilor

PORTARI

  • Ionuț RADU (Celta Vigo | Spania, 9/0), Otto HINDRICH (Legia Varșovia | Polonia, 0/0);

FUNDAȘI

  • Andrei RAȚIU (Rayo Vallecano | Spania, 38/2), Tony STRATA (Vitória Guimarães | Portugalia, 0/0), Deian SORESCU (Gaziantep FK | Turcia, 23/0), Radu DRĂGUȘIN (Tottenham | Anglia, 29/1), Virgil GHIȚĂ (Hannover 96 | Germania, 9/1), Bogdan RACOVIȚAN (Raków | Polonia, 5/0), Andrei BURCĂ (Yunnan Yukun | China, 45/1), Lisav EISSAT (Maccabi Haifa | Israel, 2/0);

MIJLOCAȘI

  • Marius MARIN (Pisa | Italia, 35/0), Răzvan MARIN (AEK Atena | Grecia, 74/12), Nicolae STANCIU (Dalian | China, 86/15), Vlad DRAGOMIR (Pafos | Cipru, 7/0), Marius CORBU (Ferencváros | Ungaria, 0/0), Adrian ȘUT (Al-Ain | EAU, 8/0), Dennis MAN (PSV | Țările de Jos, 45/11), Ianis HAGI (Alanyaspor | Turcia, 53/8), Valentin MIHĂILĂ (Caykur Rizespor | Turcia, 35/5);

ATACANȚI

  • Ianis STOICA (Estrela Amadora | Portugalia, 0/0), Denis DRĂGUȘ (Gaziantep FK | Turcia, 27/7), Florinel COMAN (Al-Gharafa | Qatar, 20/2), Louis MUNTEANU (DC United | SUA, 4/2).

Programul României în luna iunie

  • Marți, 2 iunie, ora locală 21:00 (20:00 în țară), stadion Mikheil Meskhi (Tbilisi): Georgia – ROMÂNIA
  • Sâmbătă, 6 iunie, ora 20:45, stadion Steaua (București): ROMÂNIA – Țara Galilor
Publicitate
Articol recomandat de stirileprotv.ro
Premierul slovac Robert Fico, singurul lider UE prezent la parada lui Putin, a făcut un anunț surprinzător de la Moscova
Premierul slovac Robert Fico, singurul lider UE prezent la parada lui Putin, a făcut un anunț surprinzător de la Moscova
ULTIMELE STIRI
Daniel Pancu, întrebat frontal: ”E adevărat că plecați la Rapid?” + ”Cine mai face asta să mă sune! Am fost în groapa cu lei”
Daniel Pancu, întrebat frontal: ”E adevărat că plecați la Rapid?” + ”Cine mai face asta să mă sune! Am fost în groapa cu lei”
Leo Messi, categoric: ”E cel mai bun din noua generație, n-am nicio îndoială”
Leo Messi, categoric: ”E cel mai bun din noua generație, n-am nicio îndoială”
Povestea anului: a marcat după prima atingere la profesioniști și și-a calificat echipa în Champions League!
Povestea anului: a marcat după prima atingere la profesioniști și și-a calificat echipa în Champions League!
Oțelul Galați - Farul Constanța, LIVE TEXT de la 18:00 | Luptă acerbă în evitarea retrogradării
Oțelul Galați - Farul Constanța, LIVE TEXT de la 18:00 | Luptă acerbă în evitarea retrogradării
”U” Cluj - Rapid, LIVE TEXT pe Sport.ro de la 21:00 | Ardelenii nu au voie la pași greșiți
”U” Cluj - Rapid, LIVE TEXT pe Sport.ro de la 21:00 | Ardelenii nu au voie la pași greșiți
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Reghecampf a semnat! Fostul antrenor al FCSB-ului dă cea mai mare lovitură a carierei

Reghecampf a semnat! Fostul antrenor al FCSB-ului dă cea mai mare lovitură a carierei

„Donația” făcută de italieni Gabrielei Ruse, în turneul de la Roma. Premiul încasat printr-un mare noroc

„Donația” făcută de italieni Gabrielei Ruse, în turneul de la Roma. Premiul încasat printr-un mare noroc

Ce transformare: fotbalistul pe care Hagi a luat o avere e de nerecunoscut!

Ce transformare: fotbalistul pe care Hagi a luat o avere e de nerecunoscut!

Lazio - Inter live online în finala Coppa Italia. Unde vezi în exclusivitate meciul echipei lui Cristi Chivu

Lazio - Inter live online în finala Coppa Italia. Unde vezi în exclusivitate meciul echipei lui Cristi Chivu

România, rezultat imens la Mondialele de tenis de masă: de 26 de ani nu s-a mai întâmplat așa ceva!

România, rezultat imens la Mondialele de tenis de masă: de 26 de ani nu s-a mai întâmplat așa ceva!

Gică Hagi a anunțat primele convocări la naționala României! Lotul preliminar pentru amicalele cu Georgia și Țara Galilor

Gică Hagi a anunțat primele convocări la naționala României! Lotul preliminar pentru amicalele cu Georgia și Țara Galilor



Recomandarile redactiei
Daniel Pancu, întrebat frontal: ”E adevărat că plecați la Rapid?” + ”Cine mai face asta să mă sune! Am fost în groapa cu lei”
Daniel Pancu, întrebat frontal: ”E adevărat că plecați la Rapid?” + ”Cine mai face asta să mă sune! Am fost în groapa cu lei”
Leo Messi, categoric: ”E cel mai bun din noua generație, n-am nicio îndoială”
Leo Messi, categoric: ”E cel mai bun din noua generație, n-am nicio îndoială”
Povestea anului: a marcat după prima atingere la profesioniști și și-a calificat echipa în Champions League!
Povestea anului: a marcat după prima atingere la profesioniști și și-a calificat echipa în Champions League!
OUT de la Inter! Primul jucător la care Chivu renunță după titlu
OUT de la Inter! Primul jucător la care Chivu renunță după titlu
Răsturnare de situație: FCSB primește o lovitură dură înaintea barajului pentru Conference League
Răsturnare de situație: FCSB primește o lovitură dură înaintea barajului pentru Conference League
Alte subiecte de interes
Helmut Duckadam a depistat o problemă majoră în fotbalul românesc: "Din păcate!"
Helmut Duckadam a depistat o problemă majoră în fotbalul românesc: "Din păcate!"
Ianis Stoica nu s-a ferit de cuvinte după eliminarea din Cupa României: "Fiecare decide ce vrea"
Ianis Stoica nu s-a ferit de cuvinte după eliminarea din Cupa României: "Fiecare decide ce vrea"
Ianis Stoica, meci nebun în Portugalia: final spectaculos de an pentru fostul jucător al FCSB-ului
Ianis Stoica, meci nebun în Portugalia: final spectaculos de an pentru fostul jucător al FCSB-ului
Ianis Stoica, titular cu invincibila FC Porto! Cum s-a descurcat românul și pe ce post retras a fost folosit
Ianis Stoica, titular cu invincibila FC Porto! Cum s-a descurcat românul și pe ce post retras a fost folosit
Jose Mourinho numește marea surpriză și dezamăgirea de la EURO 2024: "Momentul adevărului a venit!"
Jose Mourinho numește marea surpriză și dezamăgirea de la EURO 2024: "Momentul adevărului a venit!"
Florin Răducioiu nu a avut milă de Cristiano Ronaldo, după meciul din optimi: "Mi-era milă, neputință"
Florin Răducioiu nu a avut milă de Cristiano Ronaldo, după meciul din optimi: "Mi-era milă, neputință"
CITESTE SI
Singurul lider din UE care va merge la parada lui Putin. Lista oficialilor prezenți la Moscova de Ziua Victoriei

stirileprotv Singurul lider din UE care va merge la parada lui Putin. Lista oficialilor prezenți la Moscova de Ziua Victoriei

O mai țineți minte pe Lauren Holly, superba parteneră a lui Jim Carrey în ”Tăntălăul și gogomanul”? Acum e de nerecunoscut

protv O mai țineți minte pe Lauren Holly, superba parteneră a lui Jim Carrey în ”Tăntălăul și gogomanul”? Acum e de nerecunoscut

Un român închis pe nedrept în Italia cere 12.000 de euro despăgubiri. A fost arestat în baza „Codului Roșu”

stirileprotv Un român închis pe nedrept în Italia cere 12.000 de euro despăgubiri. A fost arestat în baza „Codului Roșu”

Cum îți poți recupera banii dacă ești lovit de un șofer fără RCA, ori care a dispărut. Există câteva condiții

stirileprotv Cum îți poți recupera banii dacă ești lovit de un șofer fără RCA, ori care a dispărut. Există câteva condiții

VIDEO VOYO.RO
UFC
(RO) UFC 328: Chimaev vs Strickland


00:00
UFC
(EN) UFC 328: Chimaev vs Strickland


00:00
UFC
UFC Fight Night: Della Maddalena vs Prates


00:00
UFC
UFC Fight Night: Sterling vs Zalal


00:00
UFC
UFC Fight Night: Burns vs Malott


00:00
UFC
UFC 327: Prochazka vs Ulberg


00:00
UFC
UFC Fight Night: Moicano vs Duncan


00:00
UFC
UFC Fight Night: Adesanya vs Pyfer


00:00
UFC
UFC Fight Night: Evloev vs Murphy


00:00
UFC
UFC Fight Night: Emmett vs Vallejos


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!