Reacția portughezilor după surpriza anunțată de Gică Hagi în lotul României

În lotul preliminar anunțat de Gică Hagi, care cuprinde doar fotbaliști aflați la cluburi din străinătate, se regăsesc patru nume care nu au debutat încă la prima reprezentativă: Tony Strata (Vitoria Guimaraes), Otto Hindrich (Legia Varșovia), Marius Corbu (Ferencvaros) și Ianis Stoica (Estrela Amadora).

Ce scrie presa portugheză despre convocarea lui Ianis Hagi la naționala României

Despre convocarea în premieră a lui Ianis Stoica a scris și presa portugheză, care a vorbit despre posibilitatea ca fostul atacant de la FC Hermannstadt să își îndeplinească unul dintre obiectivele carierei.

"După ce a reușit să se afirme la Estrela Amadora, așa cum demonstrează cele nouă meciuri consecutive ca titular, Ianis Stoica poate fi aproape de realizarea unuia dintre obiectivele carierei sale: debutul la echipa națională mare a României. Mijlocașul ofensiv român se află printre preconvocații selecționerului Gheorghe Hagi pentru meciurile amicale contra Georgiei și Țării Galilor", a scris ziarul portughez O Jogo, în ediția tipărită de sâmbătă.

"Ianis Stoica se află printre preconvocații României pentru meciurile amicale cu Georgia și Țara Galilor. Extrema lui Estrela, în vârstă de 23 de ani, are deja mai multe selecții la loturile de tineret ale țării sale, însă se află în atenția selecționerului Gheorghe Hagi și, într-un viitor apropiat, ar putea debuta pentru prima reprezentativă a României", a notat și A Bola.